obezglavljeni joža

Odrubio glavu Titu i vozio je u prtljažniku. Sad je doznao kakvu bi kaznu mogao dobiti

V. B.

28.07.2026 u 14:10

Vraćanje glave Titu u Velenju
Vraćanje glave Titu u Velenju Izvor: Pixsell / Autor: Nik Jarh/F.A.BOBO/F.A. BOBO
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Miroslav Pačnik, koji je u prosincu prošle godine odsjekao glavu brončanom kipu Josipa Broza Tita u Velenju i odvezao je u prtljažniku automobila, objavio je na Facebooku da mu je Okružni sud u Celju uručio optužnicu

Kako prenosi Dnevnik.si celjsko Okružno državno odvjetništvo podiglo je optužnicu zbog kaznenog djela oštećenja ili uništenja stvari od posebnog kulturnog značaja ili prirodnih vrijednosti, prema članku 219. Kaznenog zakona.

Za navedeno kazneno djelo predviđena je zatvorska kazna do pet godina, a uz zatvor, tužiteljstvo traži i novčanu kaznu u iznosu od najmanje 11.254,50 eura.

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Pačnik je na društvenim mrežama napisao kako cijeli postupak smatra ironičnim, ustvrdivši kako je Tito ‘suzbijao slovensku kulturu te da je odgovoran za smrt brojnih slovenskih kulturnjaka‘.

Početkom ove godine i Grad Velenje podnio je kaznenu prijavu protiv Pačnika te u sklopu postupka zatražio odštetni zahtjev u iznosu od nešto više od 11.200 eura za nastalu štetu.

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