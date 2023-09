Slovenci nagazili Hrvatsku zbog migranata: 'Nikakvi zidovi, ograde ni vojska. Ovo je rješenje'

U pozadini se po svemu sudeći krije nedavno promijenjena praksa hrvatske policije koja migrante - dakako, one koji izraze namjeru zatražiti azil - svojim vozilima prevozi do većih gradova i daje im rok od 24 sata da se prijave u registracijske centre. Oni, dakako, uglavnom to ne čine, već nastavljaju putovanje prema zapadu, ali se time postiglo da se migranti kraće zadržavaju na ulicama.

Slična praksa očito vlada i u Sloveniji jer tamošnja oporba prigovara vlasti da su se policajci pretvorili u 'taksiste koji samo prevoze migrante od granice do centra'. Na račun te zemlje sada stižu prigovori iz susjedne Austrije i tako se stvara lančana reakcija.