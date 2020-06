Škoro: Jedna vodeća stranka počela je već nuditi našim članovima pozicije

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro kazao je u utorak da je jedna vodeća hrvatska stranka već počela nuditi članovima Domovinskog pokreta neke beneficije i pozicije kako bi prešli na njihovu stranu ne želeći otkriti je li riječ o HDZ-u ili SDP-u

"Čekamo slijedeću veliku aferu s kojoj će napasti Domovinski pokret jer očito je da kad je voda u ušima onda se događaju različite stvari čak do te mjere se ide tako daleko da se nekim našim članovima i ljudima s liste nude određene pozicije i beneficije ne bi li prešli na drugu stranu”, kazao je Škoro na predstavljanju biračima u 6. izbornoj jedinici u Velikoj Gorici.

"Mislim da je dobro da ja to znam i da oni znaju da ja znam” , rekao je Škoro poručivši kako im neće uspjeti razbiti kompaktnost Domovinskog pokreta.

Pozicije i beneficije članovima Domovinskog pokreta nudi jedna od vodećih stranaka u Hrvatskoj i to u dalmatinskoj izbornoj jedinici, dodao je Škoro ne želeći otkriti je li riječ o SDP-u ili HDZ-u.

"Do jučer sam mislio da nikada ne bih podržao vladu u kojoj bi premijer nastavio biti Andreja Plenković i dalje to mislim , međutim od sinoć mislim da to ne može raditi ni Davor Bernardić”, kazao je Škoro nazvavši obojicu birokratima.

"Nećemo podržati nikakvu situaciju u kojoj bi bilo tko od tih birokrata bio premijer”, pojasnio je.

Kada je riječ o glasanju osoba u samoizolaciji Škoro je kazao da ne bi bilo dobro da se regularnost izbore dovede u pitanje nekom ustavnom tužbom, dok je za otvaranje granice s Bosnom i Hercegovinom poručio da o tome trebaju odlučivati stručnjaci i u tome biti dosljedni.

Škoro je ponovno kako je on spreman za sučeljavanje u svakom trenutku sa političkim protivnicima.