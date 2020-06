Škoro: Plenković i Bernardić bježe od sučeljavanja sa mnom

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro prozvao je u ponedjeljak čelnike HDZ-a i SDP-a Andreja Plenkovića i Davora Bernardića jer su izbjegli sučeljavanje s njim u organizaciji Glasa poduzetnika, ocijenivši da nemaju gospodarska rješenja za krizu

Žalosnim je ocijenio da potencijalni premijerski kandidati Plenković i Bernardić bježe od spomenutog sučeljavanja koje se trebalo održati sutra, već šalju zamjene i izbjegavaju pitanja na koja će netko morati odgovoriti ove jeseni kada RH , kaže, vrlo vjerojatno čeka teška gospodarska kriza.

Za razliku od Plenkovića i Bernardića ja znam kako zaraditi svoju i tuđu plaću

Kao netko tko za razliku od njih zna kako je to zaraditi i svoju i tuđu plaću, navodi, on smatra da je upravo to ključna tema izbora, kao i da je udruga Glas poduzetnika pravo mjesto za odgovaranje na ta pitanja. Uz to, Škoro je pozvao medije da počnu propitivati kompetencije i znanja drugih premijerskih kandidata.

'Iako duopol HDZ-a i SDP-a preko prijateljskih medija i novinara pokušava spinovima i konstrukcijama nametnuti svjetonazorske teme, svakom s barem nešto životnog iskustva jasno je da će vrlo skoro u pitanje doći opstanak cjelokupnog hrvatskog gospodarstva i da trenutno nemamo taj luksuz', ocijenio je Škoro.

Programi drugih stranaka i koalicija samo 'zbirka lijepih želja'

Upozorava kako su već sada tisuće tvrtki i desetine tisuća poduzetnika na rubu opstanka, pa stoga Plenkovićevo i Bernardićevo izbjegavanje sučeljavanja s njim smatra 'izuzetno neodgovornim' te gospodarske programe drugih stranaka i koalicija vidi samo kao 'zbirku lijepih želja'.

'Poduzetnici, ali i cjelokupna javnost, moraju znati kakva znanja posjedujemo, koje odgovore im nudimo i koji će biti naši potezi na tom planu', zaključio je Škoro.

Glas poduzetnika okuplja oko 100.000 poduzetnika bez kojih je nemoguće zamisliti hrvatsko gospodarstvo te se njihova pitanja u ovom teškom trenutku, kada su kriza i recesija vrlo izgledne, nameću kao ključna, stoji u priopćenju.