Karte se polako otvaraju, politički tajnik Škorinog Domovinskog pokreta otkrio koji je uvjet za koaliciju s HDZ-om

Polako se bistri je li Domovinski pokret Miroslava Škore sprema nakon izbora koalirati s HDZ-om i koji je uvjet za to. 'Što se Domovinskog pokreta Miroslava Škore tiče, naš uvjet svih uvjeta jest da Andrej Plenković ne bude predsjednik Vlade', rekao je politički tajnik Domovinskog pokreta Mario Radić

Jutarnji neslužben doznaje kako će - osvoje li 15 do 20 saborskih mandata i budu u prilici s HDZ-om pregovarati o konfiguraciji buduće Vlade - svojim mogućim partnerima u novoj parlamentarnoj većini jasno dati do znanja da ozbiljno razmisle o tome da umjesto Andreja Plenkovića za mandatara nove Vlade predlože nekog drugog.

A koga točno, te dolazi li u obzir i neka kombinacija slična onoj iz 2016. godine kada je na inzistiranje Mosta premijer postao politički početnik, nestranački Tihomir Orešković.

Podsjetimo, Škoro je za 24sata rekao: “Stvari koje se izgovaraju u nekim trenucima, a jedan od tih trenutaka su predizborne kampanje, su jedna priča. Malo djeluju na one situacije kao kad poslije lova ljudi razgovaraju. Dok s druge strane postoji realnost. Ja nikad nisam rekao da ne bismo mi s HDZ-om, ja sam rekao da bi teško sa strankom u kojoj su ljudi koji smatraju da je premalo ljudi UDBA progonila i ubila. Mislim da to nije u redu. Pitanje SDP-a, to apsolutno ne. Što se tiče HDZ-a, tu je pitanje problema gospodina Plenkovića koji se u startu postavio dosta bahato, koji se postavio dosta nadmeno, a nema argumenata za to'.