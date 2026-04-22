VIDEO Skandal na granici: Deseci izraelskih useljenika upali u Siriju, vojska ih sve privela

Vojska je priopćila da se oko 40 osoba okupilo na sjevernoj granici, nakon čega su ušli nekoliko stotina metara u Siriju. Pripadnici vojske vratili su ih natrag u Izrael te ih predali policiji, ističući da je riječ o ozbiljnom incidentu koji predstavlja kazneno djelo i ugrožava civile i vojnike.

Izraelska vojska privela je i vratila u zemlju desetke svojih državljana koji su nakratko prešli granicu sa Sirijom , a prema navodima medija riječ je o aktivistima radikalne naseljeničke skupine koja zagovara širenje izraelskih naselja na sirijski teritorij.

Prema izraelskom javnom servisu Kan, iza incidenta stoji skupina ‘Pioniri Bašana’, koja se zalaže za uspostavu izraelskih naselja na jugu Sirije. Objavljena je i snimka na kojoj se vidi skupina aktivista kako se zabarikadirala na krovu objekta na rubu sirijskog sela Hader, u podnožju planine Hermon.

Ta organizacija objavila je fotografiju uz poruku da bez civilnog naseljavanja dugoročno neće opstati ni vojna prisutnost, poručivši da će ostati dok im se ne odobri dolazak obitelji i život na tom području.

Kan navodi da ovo nije prvi takav slučaj te da u ranijim incidentima nije bilo javne osude od strane izraelskog političkog vrha.

Nakon svrgavanja dugogodišnjeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u prosincu 2024., Izrael je rasporedio snage u demilitariziranoj zoni pod nadzorom UN-a na Golanskoj visoravni te proveo stotine zračnih napada u Siriji, uz redovite upade na teritorij.