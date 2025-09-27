VLADAO 20 GODINA

Sirija izdala nalog za uhićenje svrgnutog predsjednika al-Asada

L. Š. / Hina

27.09.2025 u 14:49

Bašar al-Asad
Bašar al-Asad Izvor: Profimedia / Autor: Iranian Presidency / Zuma Press / Profimedia
Sirijske vlasti izdale su nalog za uhićenje dugogodišnjeg predsjednika zemlje Bašara al-Asada, više od devet mjeseci nakon njegova svrgavanja, objavilo je u subotu sirijsko pravosuđe

Al-Asad, koji je vladao Sirijom više od dva desetljeća, pobjegao je u prosincu prošle godine u Rusiju, nakon što su pripadnici islamističkog pobunjeničkog saveza napredovali prema glavnom gradu Damasku.

Nalog za uhićenje u odsutnosti izdan je za al-Asada zbog optužbi za ubojstvo s predumišljajem i mučenje koje je dovelo do smrti, citirala je sirijska državna novinska agencija SANA u subotu istražnog suca u Damasku, Taufika al-Alija. Optužbe su povezane s obračunom al-Asadovih snaga 2011. u južnom gradu Darai.

Godine 2011. izbio je prodemokratski mirni ustanak protiv al-Asadove vladavine, čiji su akteri zahtijevali političke promjene. Međutim, njegova je vlada odgovorila brutalnim ugnjetavanjem. Situacija se ubrzo razvila u pravi sukob koji je rezultirao stotinama tisuća žrtava i masovnim razaranjima.

Stotine tisuća drugih završilo je u zatvoru, podvrgnuto mučenju ili nestanku, prema riječima zagovornika ljudskih prava. 'Sudska odluka otvara vrata distribuciji obavijesti putem Interpola [Međunarodne policije] i međunarodnom vođenju slučaja', rekao je sudac al-Ali.

Dodao je da je ovaj korak odgovor na tužbu koju su podnijele obitelji žrtava. Daraa se smatra kolijevkom ustanka protiv Asada. Sirijski mediji izvijestili su da je Ministarstvo pravosuđa u četvrtak izdalo nalog za uhićenje na temelju optužbi koje su uključivale i napad s ciljem poticanja građanskog rata.

Od pada al-Asada, novo sirijsko vodstvo nastoji pokazati umjerenost i poštovanje ljudskih prava, dok traže međunarodnu ekonomsku potporu za obnovu zemlje razorene u više od desetljeća sukoba.

tportal
Szijjártó nastavlja optuživati Hrvatsku za 'ratno profiterstvo', nižu se reakcije, oglasio se JANAF
Evo što je sve emotivni Milanović poručio Hrvatima u Minnesoti
Blago nama - preživjeli smo još jedan smak svijeta!

