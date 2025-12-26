Sve napetije između Kurda i Damaska: Strpljenje nam je na izmaku

"Kurdska strana ne pokazuje nikakvu stvarnu volju za provedbu sporazuma postignutog u ožujku", rekli su izvori iz sirijskog ministarstva vanjskih poslova državnoj novinskoj agenciji SANA-i.

Prema Damasku, izostanak konkretnih koraka i jasnog vremenskog okvira mogao bi dovesti do povećanja napetosti u narednim danima.

"Kurdi moraju snositi odgovornost ako ne ispune ono na što su se obvezali", napisao je savjetnik privremenog predsjednika Ahmeda al-Šare na platformi X.

Međutim, Sirijske demokratske snage (SDF), vojni ogranak kurdske samouprave, rekle su da je ostvaren napredak po tom pitanju.

"Postoji dogovor o tome kako će vojne jedinice biti integrirane u državne strukture", rekao je u četvrtak čelnik SDF-a Mazloum Abdi. Dodao je da će biti potrebno još vremena da se razjasne ustavna pitanja.

Istovremeno, pozivajući se na vladine izvore, televizijska postaja Al-Araby izvijestila je da dvije strane više nisu u kontaktu.

Borba za autonomiju i resurse

Kurdi su najveća etnička manjina u Siriji i žive uglavnom u području na sjeveroistoku, gdje se nalazi većina zaliha nafte i plina u zemlji, koje je pod njihovom samoupravom.

Njihov sukob s vladom u Damasku prvenstveno se odnosi na to koliko autonomije će imati i koja će im prava biti dodijeljena, što uključuje korištenje prirodnih resursa.

Prema vladi, sporazum mora biti postignut najkasnije do srijede u ponoć. Damask teži središnjoj vlasti koja uključuje i sjeveroistok, dok kurdska samouprava želi više fleksibilnosti.

Abdi je rekao da nema fiksnog vremenskog okvira i roka nakon kojeg bi "vojna rješenja" postala moguća.

Turska, ključni podupiratelj vlade u Damasku, također povećava pritisak na svog susjeda da provede sporazum.

"Nismo zadovoljni tempom procesa. SDF mora shvatiti da je strpljenje ključnih igrača na izmaku", rekao je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan.

Posljednjih dana, sukobi između vladinih trupa i SDF-a u području Alepa rezultirali su smrtnim slučajevima i ozlijeđenima.

Prema izvješćima kurdskih medija, prekinuta je opskrba strujom i vodom tamošnjih četvrti, a zaustavljena je i dostava goriva.