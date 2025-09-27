Bivši gradonačelnik Križevaca odbacio optužbe da je pogodovao direktoru radija

Rajn je dodao kako se pritom prešućuje članak Zakona o postupku primopredaje vlasti, koji jasno propisuje vrijednost ugovora koje gradonačelnik može potpisati između raspisivanja i održavanja izbora.

'Da nije tužno, bilo bi smiješno. Još jedna epizoda u seriji Gradonačelnik i savjetnici, gdje se zakoni citiraju selektivno, a stvarnost kroji po potrebi', izjavio je Rajn reagirajući na Hininu vijest da Križevci tuže direktora radija i bivšeg gradonačelnika zbog mogućeg pogodovanja.

Novi gradonačelnik Katanović u petak je optužio starog gradonačelnika Rajna da je 28. travnja, tri tjedna prije lokalnih izbora, retroaktivno potpisao ugovor po kojem direktor gradskog radija Željko Picig, koji je ujedno i suvlasnik privatnog medija, ne može biti smijenjen bez vlastitog pristanka.

Menadžerskim ugovorom, tvrdi, također mu je osigurana otpremnina od 55.000 eura ako ga se smijeni prije 2030., što premašuje cjelokupnu vrijednost društva. Rajn pak tvrdi da je vrijednost ugovora koji se problematizira daleko ispod zakonskog limita.

'Konstrukcija o pogodovanju pada u vodu', rekao je Rajn pobijajući tvrdnje kako je potpisao štetne ugovore kojima je Grad osigurao novac za usluge križevačkog vlasnika i suvlasnika medijskih kuća. Što se tiče tvrdnji vezanih uz Radio Križevci Rajn je rekao da direktor (Picig) radi volonterski, bez naknade i bez otpremnine.

'Ako je to pogodovanje, onda je i volontiranje u Crvenom križu sumnjivo. Promjena društvenog ugovora provedena je u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. U navodima gradonačelnika nema ničega protuzakonitog, ali je očito trebalo stvoriti dimnu zavjesu jer gradonačelnik nije sposoban sazvati legalnu skupštinu', poručio je.

Posebno je istaknuo način na koji se, kako tvrdi, u medijima selektivno piše o slučaju. 'O svemu se piše jednostrano, a ista novinarka koja se tijekom izborne kampanje iskazala, sada se spominje kao buduća direktorica. Ako je nešto pogodovanje, možda je to', naglasio je Rajn.

Iako je najavu kaznene prijave ocijenio neutemeljenom, poručuje da će rado surađivati s institucijama.

'Kad se sve stavi na stol, bit će jasno da nema ni pogodovanja ni kršenja zakona. Još više se veselim suradnji s gradonačelnikom Katanovićem jer regionalna i lokalna vlast moraju djelovati zajedno u interesu građana. Moja ruka je uvijek pružena prema Križevcima i njegovim ljudima', rekao je.

Na kraju je zaključio kako politika mora služiti rješavanju problema, a ne kaznenim prijavama. 'Publika u Križevcima je pametna i vidi tko radi, a tko glumi. Nadam se da će nova vlast u sebi probuditi kapacitete za rješavanje stvarnih problema', zaključio je Rajn.