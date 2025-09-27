Jedan je holivudska nepo beba, drugi otvoreni nacist: Tko su favoriti za nasljednika Charlieja Kirka

Premda je Erika Kirk, udovica nedavno ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, ovih dana preuzela vođenje Turning Point USA (TPUSA), ključne organizacije u mobilizaciji mladih birača za izbor Donalda Trumpa, brojni američki mediji spekuliraju tko bi mogao postati vodeći glas šireg pokreta MAGA (Make America Great Again) nakon atentata na Kirka. Zasad su se iskristalizirala dvojica kandidata, podjednako utjecajnih na desnom političkom spektru Sjedinjenih Američkih Država, a koji su, poput Kirka, itekako kontroverzni

Na prepunom stadionu u Glendaleu, u američkoj saveznoj državi Arizoni, prošle nedjelje održana je komemoracija za ubijenog desničarskog aktivista Charlieja Kirka, kojeg je predsjednik Donald Trump u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu. Štoviše, Trump se tijekom komemoracije zavjetovao da će nastaviti Kirkov rad te je ponovno optužio 'radikalnu ljevicu' za njegovo ubojstvo.

Komemoraciju je organizirala Kirkova konzervativna omladinska organizacija TPUSA, a privukla je desetke tisuća ožalošćenih odjevenih u američke nacionalne boje. Njegova supruga Erika, koja je izabrana za izvršnu direktoricu i predsjednicu uprave TPUSA-e, odala je počast pokojnom suprugu, ali i ponudila oprost 22-godišnjaku optuženom za njegovo ubojstvo. TPUSA je nakon Kirkove smrti dobila ogroman val podrške izdašnih donatora i Trumpovih saveznika, a potpora je očekivano pristigla i od brojnih mladih konzervativaca koji su obećali pokrenuti nove podružnice neprofitne organizacije osnovane 2012. godine radi mobiliziranja pristaša u kampusima srednjih škola, fakulteta i sveučilišta diljem SAD-a. Iako je Erika Kirk izabrana na čelnu poziciju TPUSA-e, američka javnost već danima nagađa tko bi mogao biti predvodnik šire MAGA-ine ideologije među mladima.

Izvor: Društvene mreže / Autor: The Young Turks

Prozivke zbog umjerenosti Među najizglednijim Kirkovim nasljednicima su Nick Fuentes i Ben Shapiro. Obojica su izuzetno utjecajna na američkom desnom političkom spektru, ali na različite načine i s drukčijim oblicima prihvaćenosti među mladim konzervativcima. Shapiro je relativno srednjostrujaški konzervativac koji je zadobio velik broj pratitelja i publike, a bilježi i značajan medijsko-poslovni uspjeh, dok Fuentes djeluje s margina, iznoseći pritom ekstremne, često osuđivane stavove, zbog kojih je označen kao tvrdokorni fundamentalist i bijeli nacionalist. Nicholas Joseph Fuentes rođen je 1998. godine u Chicagu u obitelji talijanskog, irskog i meksičkog porijekla. Iako je započeo studij međunarodnih odnosa i politike na Sveučilištu u Bostonu, odustao je od studiranja na tom fakultetu povijesno bliskom metodističkoj crkvi zbog prijetnji da je bijeli supremacist pa se prebacio na manje popularan javni koledž DuPage.

Fuentes se nakon studija prometnuo u političkog komentatora, livestreamera i vođu pokreta Groypers, skupine koja je pokušala uvesti politiku alternativne desnice u srednjostrujaški konzervativizam. Groypersi su u siječnju 2021. sudjelovali u jurišu na Kapitol, središte američke zakonodavne vlasti, i prosvjedima koji su mu prethodili, a na meti su im s našle druge konzervativne skupine i pojedinci čije su stavove smatrali previše umjerenima te nedovoljno rasističkima i nacionalističkima. Kao jedan od mogućih predvodnika pokreta MAGA među mladima, Fuentes se identificira kao kršćanski i američki nacionalist, a zalaže se protiv feminizma, LGBT prava i imigracije, o kojima često iznosi vrlo kontroverzne i ekstremne stavove. Uz to, davao je problematične komentare o Holokaustu, što mu je u židovskoj, ali i drugim zajednicama priskrbilo status antisemita. Također, identificirajući se kao tradicionalistički katolik, Fuentes podržava kršćansku teokraciju te se čak zalaže za križarske ratove i inkviziciju. Pri novačenju za svoju organizaciju, stavlja veći fokus na mlađu mušku publiku, zagovarajući stavove incela te promovirajući strog moralni konzervativizam, uključujući seksualne norme i rodne uloge.

Izvor: Društvene mreže / Autor: CBS

S Kanyeom Westom kod Trumpa Budući da je sudjelovao na skupu 'Stop the Steal' nakon američkih predsjedničkih izbora 2020. godine, dio tamošnje javnosti povezuje ga s promicanjem teorija zavjera o izborima. Velike reakcije u javnosti izazvalo je i Fuentesovo gostovanje u Trumpovoj vili Mar-a-Lago s afroameričkim reperom Kanyeom Westom, glazbenikom koji je na društvenim mrežama ispisivao antisemitske statuse, hvaleći Adolfa Hitlera i naciste. Sastanak je navodno održan na zahtjev Westa, a on i aktualni američki predsjednik nisu krili oduševljenje mladim političkim influencerom. Fuentes u pridobivanju pristaša i širenju svojih ideja koristi brojne alternativne platforme, osobito kad ga zbog govora mržnje uklone s onih glavnih, pokušavajući ojačati svoj utjecaj unutar šire konzervativne desnice. Pritom često kritizira mainstream konzervativce da nisu dovoljno 'načisto' sa svojim stavovima prema pitanjima kulture, identiteta i politike imigracije. Nakon otvorene ruske agresije na Ukrajinu hvalio je ruskog predsjednika Vladimira Putina, a otvoreno se zalaže i protiv Izraela. Pored svega, pohvalio je konzervativni religijski aspekt islamističke talibanske vladavine, a ne protivi se ni mogućoj kineskoj invaziji na Tajvan.

Holivudska nepo beba Za razliku od Fuentesa, Ben Shapiro kao mogući Kirkov nasljednik nudi nešto ublaženije stavove, premda je i on kontroverzan zbog svoje retorike, argumenata i sporova koje potiče gdje god se pojavi. Ovaj 41-godišnji politički komentator, voditelj podcasta i radijske emisije te odvjetnik, rođen je u Los Angelesu u konzervativnoj židovskoj obitelji koja je prakticirala ortodoksni judaizam. Oboje Shapirovih roditelja radili su u Hollywoodu, s time da mu je majka bila direktorica televizijske kuće, a otac filmski i televizijski skladatelj. Benjamin Aaron Shapiro, kako glasi puno ime i prezime mogućeg predvodnika MAGA-e, diplomirao je politologiju na Sveučilištu Kalifornija u Los Angelesu 2004. godine, a tri godine kasnije doktorirao je pravo na prestižnom Harvardu. Zainteresirao se za politiku još u mladosti, a svoje stavove iznosio je u nizu krajnje desnih medija, ponajviše na Breitbart Newsu, web stranici s vijestima i mišljenjima, koju mnogi opisuju kao mizoginu, ksenofobnu i rasističku.

Izvor: Društvene mreže / Autor: NowThis Impact

Maraton po sveučilišnim kampusima Shapiro je kasnije pokrenuo The Daily Wire, konzervativnu medijsku tvrtku koja producira njegov svakodnevni politički podcast 'The Ben Shapiro Show'. Usporedo s medijskim angažmanom, kao govornik obilazi sveučilišne kampuse diljem SAD-a te iznosi konzervativna stajališta o kontroverznim temama. Koliko je predan u mobilizaciji desno orijentiranih mladih Amerikanaca, ponajviše govori podatak da je od početka 2016. do kraja 2017. godine govorio na čak 37 američkih sveučilišta. Identificirajući se kao konzervativac američke provenijencije, Shapiro zagovara klasične ili kulturne konzervativne vrijednosti, ograničenu vladu, slobodno tržište i važnost judeokršćanskih tradicija, stavljajući naglasak na individualne slobode te slobodu govora. Često kritizira ljevičarske pokrete, progresivne i identitetske politike, političku korektnost, ali i sveučilišta, tvrdeći da mnoge obrazovne institucije i mediji naginju ljevici ili su pak ideološki pristrani.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Real Time with Bill Maher