Napad u Siriji: U eksploziji u džamiji poginulo najmanje osmero ljudi

Vjeruje se da je to prvi napad na džamiju u Siriji otkako je prošle godine srušen dugogodišnji vladar Bašar al-Asad.

Još 18 osoba ozlijeđeno je u toj eksploziji u džamiji Imam Ali u središnjem gradu Homsu, rekao je dužnosnik ministarstva zdravstva, prema navodima sirijske državne novinske agencije SANA.

Ministarstvo unutarnjih poslova opisalo je napad kao „terorističko bombardiranje“ te navelo da je pokrenuta istraga radi pronalaska počinitelja.

Eksplozija se dogodila tijekom muslimanske tjedne molitve petkom, dodalo je ministarstvo. Prema navodima sigurnosnog izvora koje prenosi SANA, eksploziju su izazvale eksplozivne naprave postavljene u džamiji.

Snimke koje je objavila SANA prikazuju razaranje i mrlje krvi u džamiji nakon eksplozije. Prema Sirijskom opservatoriju za ljudska prava, džamiju često posjećuje alavitska manjinska zajednica.

Zasad nitko nije preuzeo odgovornost. Sirijska vlada nedavno je pojačala sigurnosne operacije protiv terorističke organizacije Islamske države i lojalista Bašara al-Asada.