Keleminec ispred sjedišta SDP-a zapalio malu jugoslovensku zastavu

L. Š. 27.09.2025 u 14:01

Za vrijeme današnje sjednice Glavnog odbora SDP-a, ispred sjedišta stranke u Zagrebu prosvjedovalo je devetero članova Autohtone hrvatske stranke prava (A-HSP) predvođenih predsjednikom Draženom Kelemincem. Prosvjed je trajao oko 15 minuta, a okupljeni su, kako su kazali, izrazili nezadovoljstvo SDP-ovim prijedlogom zakona kojim bi se pozdrav 'Za dom spremni' kažnjavao zatvorskom kaznom u trajanju do šest godina. 'To je pozdrav s kojim smo branili Hrvatsku, a tim činom bi SDP ukinuo demokraciju i uveo njima jako poznati totalitarni sistem', poručio je Keleminec pred okupljenima. SDP-ov prijedlog zakona, kojim bi se strože sankcionirala uporaba ustaškog pozdrava, dio je šire inicijative za borbu protiv govora mržnje i ekstremizma u javnom prostoru. Keleminec je spred sjedišta SDP-a zapalio malu Jugoslovensku zastavu