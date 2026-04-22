Sin Viktora Orbana napustio vojsku: Gaspar Orban podnio zahtjev prije izbora

Gáspár Orbán rođen je 1992. godine, studirao je pravo, a javnosti je najprije bio poznat kao nogometaš. Igrao je na poziciji veznog igrača za klubove Videoton FC Fehérvár i Puskás Akadémia FC. Kasnije je osnovao karizmatski kršćanski pokret mladih pod nazivom Felház, prenosi Euronews.

Prema navodima portala 444.hu, koji se poziva na izvore upoznate sa slučajem, Orban je, s činom kapetana, podnio zahtjev za demobilizaciju prije parlamentarnih izbora održanih 12. travnja, na kojima je stranka Fidesz doživjela težak poraz.

U mađarske oružane snage stupio je 2019. godine, a godinu kasnije upućen je na devetomjesečnu obuku na prestižnoj britanskoj vojnoj akademiji Sandhurst.

Mađarski portal Telex prenosi izjavu njegova kolege s obuke, kapetana Szilvesztera Pálinkása, koji tvrdi da mu je načelnik Glavnog stožera navodno rekao da mora osigurati da Orbán uspješno završi akademiju. ‘Moram ga nahraniti, napojiti i pobrinuti se da završi akademiju, jer ako to ne učini, izgubit ćemo posao’, izjavio je, prema Telexu.

Dodatne kontroverze izazvale su tvrdnje da je Gáspár Orbán bio povezan s planiranjem mađarske vojne misije u Čadu, čiji je cilj bio suzbijanje migracijskih tokova prema Europi. Mađarska je 2024. najavila slanje oko 200 vojnika u tu afričku zemlju radi obuke i potpore protuterorističkim operacijama.

Misija je izazvala kritike dijela javnosti, među ostalim zbog iznosa od oko 200 milijuna dolara pomoći, što je ocijenjeno visokim za jednu od siromašnijih članica Europske unije.

Pálinkás je ustvrdio da je misiju planirao Gáspár Orbán te da je procijenio moguće gubitke na oko 50 posto. Te su tvrdnje demantirali i Gáspár Orbán i mađarski ministar obrane Kristóf Szalay-Bobrovniczky, koji je naveo da misija u Čadu nije provedena, iako je bila odobrena u parlamentu.

Premijer Viktor Orbán također je odbacio optužbe, istaknuvši da časnici nižih činova ne mogu planirati vojne operacije.