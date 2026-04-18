Magyar još više rasturio na izborima: I dijaspora odustala od Orbana

Stranka desnog centra Tisza (Poštovanje i sloboda) osvojila je premoćnu pobjedu na izborima u nedjelju, okončavši 16 godina vladavine desničarskog premijera Viktora Orbana koja je postala predložak za mnoge konzervativne čelnike diljem Zapada.

Orban je brzo priznao poraz nakon što je Magyar osvojio premoćnu većinu uslijed rekordne izlaznosti, rezultat koji mu dopušta poništavanje osporavane Orbanove reforme vladavine prava.

"Neočekivana većina, mandat bez presedana, a u isto vrijeme odgovornost", rekao je Magyar o svome finalnom rezultatu.

Orbanova stranka Fidesz, koja je osvojila 87 od 106 izbornih jedinica s jednim zastupnikom na izborima 2022. godine, u nedjelju je osvojila samo 10 te će imati 52 zastupnika u parlamentu.

Prvotni podaci predviđali su da će zastupnici Tisze osvojiti 138 mjesta, već premašujući dvotrećinsku većinu koju je Magyar trebao da bi poništio Orbanove ustavne odluke i obračunao se s korupcijom. U posljednjem prebrojavanju, Tisza je osvojila 141 mjesto.

EU sredstva mogla bi potaknuti stagnirajuće mađarsko gospodarstvo

Magyar je obećao pokrenuti sveobuhvatnu antikorupcijsku borbu nakon što preuzme dužnost 9. ili 10. svibnja u sklopu širih nastojanja da se oslobode EU sredstva i oživi gospodarstvo koje je bilo blizu stagnacije u protekle tri godine.

Orban je redovito nijekao optužbe o korupciji te je rekao da Mađarska nije korumpiranija nego druge europske zemlje.

Međutim, u intervjuu u četvrtak rekao je da su raširena medijska izvješća o bogatstvu koje su stekli poslovni ljudi bliski Fideszu vjerojatno odigrala ulogu u njegovu porazu. Nije komentirao točnost tih izvješća.