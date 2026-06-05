Savjetnik iranskog vrhovnog vođe za CNN: Pregovori su blokirani zbog 24 milijarde dolara

Potencijalni mirovni sporazum između SAD-a i Irana ovisi o tome hoće li administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pristati osloboditi 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, izjavio je Mohsen Rezaei, vojni savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Mojtabe Hameneija, u ekskluzivnom intervjuu za CNN u Teheranu dodavši da bi SAD mogao 'ući u mračan hodnik' ako ponovno posegne za ratom

Lopta u Trumpovu dvorištu 'Pregovori su zapeli u slijepoj ulici i Trump mora razriješiti taj zastoj. Lopta je sada u Trumpovu dvorištu', rekao je. Iran traži oslobađanje 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava odmah nakon potpisivanja privremenog sporazuma sa SAD-om te dodatnih 12 milijardi dolara u kasnijoj fazi. Američki dužnosnici strahuju da bi odmrzavanje sredstava u ovoj fazi uklonilo važan instrument pritiska na iranski režim. Trump je zahtijevao da svaki novi sporazum bude znatno čvršći od nuklearnog sporazuma iz 2015. godine te da ne ostavlja dojam kako Washington Teheranu predaje 'palete gotovine', izraz koji je koristio kritizirajući odluku bivšeg predsjednika Barack Obama o financijskoj kompenzaciji Iranu.

U intervjuu za CNN Rezaei je otkrio kako iranski sigurnosni krugovi gledaju na budućnost zemlje nakon rata, sudbinu Hormuškog tjesnaca i moguće iranske poteze u slučaju novog napada. Oslobođanje zamrznute imovine Rezaei je iranski zahtjev predstavio kao test povjerenja između dviju zemalja. 'Ako Trump želi postići sporazum s Iranom, ovih 24 milijarde dolara test su povjerenja koji Iran postavlja pred njega. To je test koji Amerika mora položiti i tada će se otvoriti put naprijed', rekao je. Dodao je da je riječ o iranskom novcu, a ne američkom. Upozorenje na povratak rata Rezaei je upozorio da će Iran proširiti sukob izvan Perzijskog zaljeva ako SAD obnovi ratna djelovanja. Prema njegovim riječima, vojna djelovanja mogla bi se proširiti od Hormuškog tjesnaca do Indijskog oceana, Bab al-Mandaba, Crvenog mora i Sredozemnog mora. 'Dat ćemo ratu novu dimenziju napadima na druge američke baze koje dosad nismo napadali', rekao je, iako je dodao da smatra kako je „vjerojatnost rata mala”. Sastanak Trumpa i Hameneija Na pitanje o mogućem sastanku između Trumpa i vrhovnog vođe Mojtaba Khameneija, Rezaei je odbacio takvu mogućnost. 'To se neće dogoditi. Trenutačno smo u prvoj fazi pregovora, a gospodin Trump doveo je pregovore u zastoj. To se neće dogoditi”, rekao je. Trump je ovog tjedna izjavio da se on i Hamenei „dobro slažu” te da bi mu bila čast sastati se s njim. Hormuški tjesnac Rezaei je ponovio iranski stav da Iran i Oman imaju suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, kroz koji je prije rata prolazila petina svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom.