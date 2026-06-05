Savjetnik iranskog vrhovnog vođe za CNN: Pregovori su blokirani zbog 24 milijarde dolara

Potencijalni mirovni sporazum između SAD-a i Irana ovisi o tome hoće li administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pristati osloboditi 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, izjavio je Mohsen Rezaei, vojni savjetnik vrhovnog vođe ajatolaha Mojtabe Hameneija, u ekskluzivnom intervjuu za CNN u Teheranu dodavši da bi SAD mogao 'ući u mračan hodnik' ako ponovno posegne za ratom
Lopta u Trumpovu dvorištu
'Pregovori su zapeli u slijepoj ulici i Trump mora razriješiti taj zastoj. Lopta je sada u Trumpovu dvorištu', rekao je.
Iran traži oslobađanje 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava odmah nakon potpisivanja privremenog sporazuma sa SAD-om te dodatnih 12 milijardi dolara u kasnijoj fazi.
Američki dužnosnici strahuju da bi odmrzavanje sredstava u ovoj fazi uklonilo važan instrument pritiska na iranski režim. Trump je zahtijevao da svaki novi sporazum bude znatno čvršći od nuklearnog sporazuma iz 2015. godine te da ne ostavlja dojam kako Washington Teheranu predaje 'palete gotovine', izraz koji je koristio kritizirajući odluku bivšeg predsjednika Barack Obama o financijskoj kompenzaciji Iranu.
U intervjuu za CNN Rezaei je otkrio kako iranski sigurnosni krugovi gledaju na budućnost zemlje nakon rata, sudbinu Hormuškog tjesnaca i moguće iranske poteze u slučaju novog napada.
Oslobođanje zamrznute imovine
Rezaei je iranski zahtjev predstavio kao test povjerenja između dviju zemalja.
'Ako Trump želi postići sporazum s Iranom, ovih 24 milijarde dolara test su povjerenja koji Iran postavlja pred njega. To je test koji Amerika mora položiti i tada će se otvoriti put naprijed', rekao je. Dodao je da je riječ o iranskom novcu, a ne američkom.
Upozorenje na povratak rata
Rezaei je upozorio da će Iran proširiti sukob izvan Perzijskog zaljeva ako SAD obnovi ratna djelovanja.
Prema njegovim riječima, vojna djelovanja mogla bi se proširiti od Hormuškog tjesnaca do Indijskog oceana, Bab al-Mandaba, Crvenog mora i Sredozemnog mora.
'Dat ćemo ratu novu dimenziju napadima na druge američke baze koje dosad nismo napadali', rekao je, iako je dodao da smatra kako je „vjerojatnost rata mala”.
Sastanak Trumpa i Hameneija
Na pitanje o mogućem sastanku između Trumpa i vrhovnog vođe Mojtaba Khameneija, Rezaei je odbacio takvu mogućnost.
'To se neće dogoditi. Trenutačno smo u prvoj fazi pregovora, a gospodin Trump doveo je pregovore u zastoj. To se neće dogoditi”, rekao je. Trump je ovog tjedna izjavio da se on i Hamenei „dobro slažu” te da bi mu bila čast sastati se s njim.
Hormuški tjesnac
Rezaei je ponovio iranski stav da Iran i Oman imaju suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, kroz koji je prije rata prolazila petina svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom.
Kazao je da će Iran i Oman zajednički upravljati tim plovnim putem. Nije želio govoriti o naplati prolaska kao o cestarini, nego je rekao da bi Iran mogao naplaćivati naknadu za održavanje jer ne bi trebao sam snositi troškove upravljanja tjesnacem.
Sumnje u trajnost sporazuma
Rezaei je izrazio sumnju u dugoročnu održivost bilo kakvog nuklearnog sporazuma s Trumpom, podsjećajući na američko povlačenje iz nuklearnog sporazuma iz 2015. godine i ono što je opisao kao Trumpovu strategiju „dvosmislenosti” u pregovorima.
Ako pregovori propadnu, rekao je da je Iran spreman i na moguću američku invaziju.
„Tada će svijet razumjeti stvarne sposobnosti Irana, jer je naša kopnena vojna moć višestruko veća od naših raketnih kapaciteta”, izjavio je.
Na kraju je aktualni sukob opisao kao prvu veliku pobjedu Irana u njegovoj modernoj povijesti.
„Ovo je prvi put da je Iran izašao kao pobjednik iz ratova, dok je u svim prethodnim ratovima Iran uvijek bio poražen”, rekao je Rezaei.
Tko je Mohsen Rezaei?
Kao pripadnik stare garde IRGC-a, Mohsen Rezaei sudjelovao je u iransko-iračkom ratu, a potom je od 1981. do 1997. godine vodio tu vojnu organizaciju, pomažući joj da izraste u jednu od najmoćnijih institucija u državi.
Kao tvrdolinijaški pragmatičar duboko ukorijenjen u iranskom sigurnosnom aparatu, kasnije je postao član tijela koje savjetuje vrhovnog vođu, a obnašao je i dužnost potpredsjednika u vladi bivšeg predsjednika Ebrahima Raisija.
Rezaei se također četiri puta kandidirao za predsjednika Irana, ali nijednom nije pobijedio.
Tijekom 40-dnevnog američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je započeo krajem veljače, Islamska Republika odgovorila je napadima na ciljeve u 12 zemalja diljem regije, gađajući vojne objekte, energetsku infrastrukturu i civilne lokacije.
Također su se pojavila izvješća da je Teheran lansirao projektile prema bazi Diego Garcia, zajedničkoj američko-britanskoj vojnoj bazi u Indijskom oceanu, udaljenoj oko 3.200 kilometara od Irana, što se tumačilo kao demonstracija iranskog dosega i sposobnosti projekcije sile.
U razgovoru za CNN Rezaei je izrazio sumnju u dugoročnu održivost mogućeg nuklearnog sporazuma s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Kao razlog naveo je Trumpovo povlačenje iz iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. godine te ono što je opisao kao njegovu strategiju „dvosmislenosti” tijekom pregovora.