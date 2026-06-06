Poruka iz SAD-a: 'Europske plaže danas preplavljuju različite opasne ideologije'

Njegova izjava nastavak je kritika koje na račun Europe često iznosi administracija Donalda Trumpa . Kontinentu s druge stranke Atlantika Washington spočitava preslabu obranu , nesposobnost da se nosi s imigracijom, nepotrebnu birokraciju i "cenzuru" krajnje desnih i nacionalističkih glasova kako bi ih se spriječilo da dođu na vlast.

„Nažalost, europske plaže danas preplavljuju različite opasne ideologije. Na plaže u Španjolskoj, Italiji, Grčkoj i Bugarskoj pristižu razni brodovi i ljudi“, rekao je Hegseth u govoru na američkom groblju u Normandiji u Colleville-sur-Meru.

„Kada će europske prijestolnice nešto poduzeti u vezi s tom invazijom? Ili je prekasno? Molim se i vjerujem da nije“, rekao je.

Hegseth je govorio na komemoraciji 82. godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji, kada su američke i savezničke snage prešle La Manche kako bi pokrenule oslobađanje zapadne Europe od nacističke okupacije. Američki dužnosnici, od čega posljednje predsjednik Trump i potpredsjednik J. D. Vance u petak, često kritiziraju europske zemlje zbog neuspjeha u kontroli imigracije.

U novoj američkoj strategiji nacionalne sigurnosti objavljenoj prošle godine piše da se Europa suočava s "civilizacijskim propadanjem" i da mora promijeniti smjer želi li ostati pouzdan saveznik SAD-a.