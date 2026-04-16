VIDEO Orbán objavio snimku iz automobila, pa zbog jednog detalja reagirala policija

Video Viktora Orbána, objavljen nekoliko dana prije parlamentarnih izbora 12. travnja, završio je i na policiji. Riječ je o snimci na kojoj se vidi kako iz svojeg doma kreće na posao, sjedi u automobilu i dobro raspoložen pjeva uz predizbornu pjesmu.

'Idemo jako! Takva je situacija!' čuje se Orbán na snimci, a potom stavlja sunčane naočale, podiže kažiprst i uz zvuke pjesme 'Kizöldült a magyar vidék, tavasz van' nastavlja vožnju. U jednom trenutku sada već bivši mađarski premijer diže obje ruke s volana, a to je bio razlog da ga netko prijavi policiji, piše Blikk.