VIDEO Orbán objavio snimku iz automobila, pa zbog jednog detalja reagirala policija

Trenutak u kojem Orbán tijekom vožnje pušta volan bio je razlog zbog kojeg je građanin podnio prijavu policiji protiv njega
Video Viktora Orbána, objavljen nekoliko dana prije parlamentarnih izbora 12. travnja, završio je i na policiji. Riječ je o snimci na kojoj se vidi kako iz svojeg doma kreće na posao, sjedi u automobilu i dobro raspoložen pjeva uz predizbornu pjesmu.
'Idemo jako! Takva je situacija!' čuje se Orbán na snimci, a potom stavlja sunčane naočale, podiže kažiprst i uz zvuke pjesme 'Kizöldült a magyar vidék, tavasz van' nastavlja vožnju. U jednom trenutku sada već bivši mađarski premijer diže obje ruke s volana, a to je bio razlog da ga netko prijavi policiji, piše Blikk.
Mađarski portal Telex zato je upitao policiju smatra li se takvo ponašanje prekršajem, je li zbog snimke zaprimljena prijava i je li pokrenut postupak.
Iz odgovora budimpeštanske policije proizlazi da je prijava doista podnesena, ali je odbačena. Kako je naveo BRFK, prijava zbog manjeg kršenja prometnih pravila odbačena je 15. travnja na temelju odredbe prema kojoj prijavljeno djelo ne predstavlja prekršaj.