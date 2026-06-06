U Mađarskoj radi oko 90 000 stranih radnika: Magyar to sad želi ograničiti

U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice EU-a, što čini oko dva posto radne snage.

Većina ih je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, u građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi i u dostavnim službama. Većina ih je s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije.

Magyar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.

Po podacima industrijskih i udruga poslodavaca, u brojnim sektorima u Mađarskoj evidentan je manjak radne snage. Novom je uredbom propisano da postojeće boravišne dozvole ostaju važeće do isteka i ne precizira se mogu li se produljiti.