Šefica EP u Zagrebu: Hrvatska je prava uspješna priča EU-a i primjer drugima

Predsjednica Europskog parlamenta prenijela je poruku koja se često čuje među europskim saveznicima, a to je da mir u Ukrajini mora "biti trajan, odvratiti agresiju i pružiti sigurnost Ukrajini".

Metsola je prvi put u Zagrebu bila u lipnju 2023., povodom obilježavanja 10. godišnjice članstva Hrvatske u Europskoj uniji.

U novom posjetu, Metsola je opisala Hrvatsku kao "pravu uspješnu priču Europske unije i primjer drugima" te poručila da "nakon godina odgađanja" treba ubrzati proces ulaska zemalja zapadnog Balkana u Uniju.

"Proteklo desetljeće izgubili smo više članica nego što smo primili", upozorila je Metsola, pošto je Velika Britanija izašla iz Unije prije pet godina, a Hrvatska bila posljednja koja je ušla 2013. godine.

Osim o ratu u Ukrajini, Jandroković i Metsola razgovarali su i o jugoistoku Europe, a na pitanja novinara komentirali su nove okolnosti u Bosni i Hercegovini.

'Ono što radi Dodik je opasno'

Sud BiH u utorak je potvrdio kako je čelniku bosanskih Srba Miloradu Dodiku poslan pisani otpravak presude kojom je on osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja. No on kaže da ne priznaje taj sud. Njegova obrana je rekla da će se žaliti na presudu.

Jandroković je izrazio "podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, ali isto tako konstitutivnosti svih konstitutivnih naroda".

Predsjednik Hrvatskog sabora istaknuo je da su "opasne secesionističke težnje koje vidimo u Republici Srpskoj, ali isto tako i unitarizam koji dolazi iz nekih bošnjačkih krugova".

"U prvom planu ono što radi Milorad Dodik je jako opasno. Svako nepoštivanje ustava, zakona, Dejtonskog sporazuma na čemu počiva Bosna i Hercegovina je prijetnja sigurnosti", rekao je Jandroković.

Metsola je također izrazila nadu da će doći do "deeskalacije" u regiji, pogotovo s obzirom da se bliži 30. godišnjica od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.