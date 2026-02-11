Sastaju se Trump i Netanyahu: Izrael traži strože uvjete za Iran

Trump je zaprijetio da će izvesti napade na Iran ako se ne postigne dogovor, a Teheran je odgovorio da će u tom slučaju definitivno uzvratiti odmazdom, potičući strahove od šireg regionalnog rata. Američki je predsjednik više puta rekao da Izrael mora biti siguran. Ta je zemlja tradicionalno blizak američki saveznik na Bliskom istoku, kao i zakleti neprijatelj Irana.

U svom sedmom sastanku s Trumpom otkako se američki predsjednik vratio na dužnost prije gotovo 13 mjeseci, Netanyahu će nastojati utjecati na sljedeći krug američkih razgovora s Iranom nakon nuklearnih pregovora održanih u Omanu prošlog petka u kontekstu pojačanih napetosti na Bliskom istoku.

Predsjednik je svoje upozorenje ponovio u nizu medijskih intervjua u utorak, rekavši da bi, iako vjeruje da Iran želi postići dogovor, učinio "nešto vrlo oštro" ako ga odbije. Rekao je za Axios da razmatra slanje druge udarne skupine nosača zrakoplova kao dio masovnog gomilanja američkih snaga u blizini Irana.

Izrael je zabrinut da SAD naginje nuklearnom sporazumu užeg raspona, koji ne uključuje ograničenja iranskog programa balističkih raketa, kao ni kraj iranske podrške naoružanim skupinama s iranskom podrškom, poput Hamasa i Hezbolaha, doznaje se od ljudi upoznatih s tim pitanjem.

"Predsjedniku ću predstaviti naša viđenja načela u pregovorima", rekao je Netanyahu novinarima prije odlaska u SAD.

Dvojica sugovornika također bi mogla razgovarati o potencijalnoj vojnoj akciji u slučaju da američko-iranska diplomacija ne uspije, navodi jedan od izvora.

Nakon dolaska u Washington u utorak navečer, Netanyahu se sastao s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, koji je predvodio američki tim na pregovorima o Iranu te koji je i Trumpov zet, prema objavi izraelskog veleposlanika u Washingtonu Michaela Leitera na X-u.

Na dnevnom redu bit će i Gaza, a Trump želi pogurati sporazum o prekidu vatre u kojem je posredovao. Napredak u njegovu planu od 20 točaka za okončanje rata i obnovu razorene palestinske enklave u zastoju je. Naime, ostale su velike praznine oko složenih koraka predviđenih sporazumom, uključujući razoružavanje Hamasa dok se izraelske trupe povlače u fazama.