Sanaderovoj obrani pokazala zube, a Klemm ju je nazvao 'lijepom i pametnom'; Šerić: Oduvijek je bila karakterna

Iako su kamere nakon nekog vremena maknute iz sudnice, prisutni novinari mogli su svjedočiti povišenim tonovima i iza zatvorenih vrata. Riječ je o jučerašnjem suđenju Ivi Sanaderu u slučaju Ina - MOL, tijekom kojeg je došlo do svađe između Sanaderove odvjetnice Jadranke Sloković i sutkinje Maje Štampar Stipić. Ova je sutkinja jedna od rijetkih koja je pokazala zube vještoj obrani bivšeg premijera. Naš sugovornik kaže: Oduvijek je bila karakterna i principijelna

Da ova sutkinja nema problema s donošenjem strogih mjera u slučaju nepoštovanja pravila, dokazala je 8. veljače, kad je dodijelila Sanaderu odvjetnika po službenoj dužnosti jer se oboje njegovih odvjetnika, Jadranka Sloković i Čedo Prodanović, ispričalo zbog nedolaska na ročište zdravstvenim problemima.

Čak je tražila od HZZO-a dokaz da je Sloković doista bila na bolovanju. Kod ove sutkinje očito ne prolaze isprike odvjetnika i optuženika zbog zdravstvenih problema bez dokaza. To, inače, nije čest slučaj, što je jedan od razloga zbog kojih suđenja traju unedogled.

Šerić: Mogu se pohvaliti time da je bila moja vježbenica

Potvrđuje nam to bivši sudac, danas odvjetnik Branko Šerić. 'Bilo bi dobro da imamo više takvih sudaca jer inače suci toleriraju razvlačenje i uglavnom izlaze u susret odvjetnicima. Rasprave zakazuju u terminima u kojima to odvjetnicima odgovara i onda oni to još idu odgađati', kaže nam Šerić.