Povišeni tonovi u sudnici: odvjetnice Sloković i Valković kažnjene zbog vrijeđanja sutkinje

Zbog zdravstvenog stanja prvooptuženog Ive Sanadera i kažnjavanjem njegove braniteljice Jadranke Sloković te braniteljice drugooptuženog Laure Valković zbog vrijeđanja predsjednice sudskog vijeća, u utorak je na Županijskom sudu prekinuto suđenje bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a te Zsoltu Hernadiju, predsjedniku uprave MOL-a koji je nedostupan hrvatskom pravosuđu

Prvooptuženi je kazao kako ne može pratiti dugotrajna svjedočenja zbog zdravstvenog stanja te je ispitivanje svjedoka prekinuto te će se nastaviti 25. veljače do kada će se utvrditi koliko je Sanader raspravno sposoban.

bivši šef NO INE

Sanader je predložio da se provede medicinsko vještačenje kako bi se utvrdila njegova raspravna sposobnost, odnosno mogućnost sudjelovanja na sudskim raspravama tijekom dana te koliko je sati sposoban sudjelovati u raspravama na dan.

Bivši premijer je predložio vještačenje 'kako ga ne bi razapinjali u javnosti', pozvavši se pritom na slučaj iz prosinca kada je dan prije zakazane rasprave za koju se prethodno ispričao bolešću fotografiran u Parizu.

Zbog povišenih tonova i vrijeđanja predsjednice sudskog vijeća tijekom suđenja, sutkinja Maja Štampar Stipić sa 10 tisuća kuna kaznila je Sanaderovu braniteljicu Jadranku Sloković te braniteljicu drugooptuženog, Lauru Valković.

Na raspravi je svjedočio i Davor Štern, nekadašnji glavni direktor i predsjednik Nadzornog odbora Ine, koji je ustvrdio da je loše poslovanje te tvrtke 2008. skoro dovelo do njenog bankrota.

Odgovarajući na pitanja Sanaderove braniteljice, odvjetnice Jadranke Sloković, Štern je izjavio da je ta Ina u vrijeme dok je on bio generalni direktor od 1997. do 2000. bila najvažnija hrvatska tvrtka te da je 'ona to i danas'.