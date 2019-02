Nije samo Sanader izgubio živce. Sloković: Ovo nije uobičajeno, neka rade što hoće

Odvjetnica Ive Sanadera Jadranka Sloković ne može doći sebi nakon što je sudsko vijeće u slučaju Ina – MOL njezinom klijentu dodijelilo odvjetnika po službenoj dužnosti jer su ona i Sanaderov drugi odvjetnik, Čedo Prodanović, danas izostali s ročišta zbog zdravstvenih razloga

Zbog nedolaska branitelja Ive Sanadera u suđenju za aferu Ina – MOL sutkinja Županijskog suda Maja Stipić Štampar u petak je odgodila raspravu na kojoj su trebali svjedočiti bivši čelnici Ine Davor Štern i Damir Vanđelić, a bivšem premijeru dodijelila je branitelja po službenoj dužnosti, što je on ocijenio kao grubo kršenje njegovih ustavnih prava i temeljnih sloboda.

Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić kazao nam je pak kako je to odluka sudskog vijeća i kako on tu nema što dodati. Uputio nas je na Zakon o kaznenom postupku. 'Odredba ZKP-a je da se, ako se evidentno odugovlači, u tom slučaju mogu poduzeti odgovarajuće mjere da se to spriječi', pojašnjava Devčić.

Odredba ZKP-a koja o tome govori je članak 66., stavak 2. 'Ako sud ocijeni da se postupcima okrivljenika ili branitelja odugovlači kazneni postupak, postavit će se i branitelj po službenoj dužnosti za daljnji tijek postupka do pravomoćnosti presude', stoji u zakonu.

Hoće li Sanader na sljedeće ročište u procesu Ina-MOL s braniteljem po službenoj dužnosti ili s dvojcem Sloković – Prodanović, ne zna ni sama Sloković.