Sanader: Predsjednik Milanović radi politički udar na Vladu

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader rekao je u utorak da predsjednik Republike Zoran Milanović svojim posljednjim izjavama pokušava smijeniti Vladu RH, radi politički udar na Vladu, miješa se u rad državnih institucija, što je nezapamćeno u hrvatskoj povijesti.

"To je nezapamćeno u hrvatskoj povijesti kada se govori o hrvatskom predsjedniku", istaknuo je potpredsjednik Sabora i politički tajnik HDZ-a Ante Sanader .

"Od 2000. godine ovo je prvi put da predsjednik Republike radi politički udar na Vladu RH i pokušaj smjene Vlade, i to na temelju jedne zviždačice ili zviždaljke, kako su je neki zvali”, izjavio je Sanader u središnjici HDZ-a komentirajući posljednje Milanovićeve izjave.

Smatra i da predsjednik Milanović vrši i direktan pritisak na institucije, pozivanjem policije da riješi pitanje državnog stana koji koristi državni dužnosnik, predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić.



Sanader: Je li se nešto u aferi Janaf dogodilo, što se veže uz Milanovića?



Sanader je procijenio da je Zoran Milanović "postao takav nakon afere Janaf", upitavši je li se nešto u toj aferi dogodilo, što se veže uz Milanovića.



"To je interesantno pitanje za hrvatsku javnost", poručio je te se nadovezao na Milanovićeve konzultantske usluge od dva milijuna kuna.

"Od koga se dobilo dva milijuna, je li to bila korupcija? Je li to nešto skupa s onim tajnim putom u Albanijom, bilo okidač za ovu situaciju s Ukrajinom? Jesu li tada sklopljeni nekakvi ugovori, nekakav partnerstva?", upitao je Sanader te istaknuo kako javnost ima pravo znati je li to razlog današnje predsjednikove nervoze.Jesu li ti konzultantski poslovi već bili uvod u ovo što vidimo danas. Ako su tajni, onda hrvatska javnost ima pravo na odgovor", istaknuo je Sanader.

Ocijenio je i da Milanović svađa Republiku Hrvatsku sa svima. "Danas s britanskim ministrom obrane, jučer prozivanjem za fašizam Austrije, pa pljucanje po Mađarskoj, BiH... ", rekao je Sanader, dodavši kako je upravo afera Janaf bila okidač nakon koje se Milanović promijenio.

Poručio je kako će se inzistirati da se razotkrije i niz pitanja iz prošlosti koje se veže uz Milanovića, poput onoga "od koga je kupio stan, isplaćivanja cijene stana u četiri rate te dobivanja kredita sa 42 godine, a namijenjeni su za one do 35 godina…".

Na Milanovićevu izjavu da se predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković raspitivao o slučaju najma svog prijatelja, Sanader je pozvao da se iznesu u javnost, ako postoje, informacije da je Jandroković tražio nešto protuzakonito.