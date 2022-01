Milanović: 'Neka se Plenković ispričava. On se ponaša kao ukrajinski agent, a ja kao hrvatski predsjednik'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u petak da nije ukrajinski neprijatelj ni ruski prijatelj, ali i da u izvješćima Europske unije piše da je bivša sovjetska republika korumpirana zemlja te je prozvao premijera Andreja Plenkovića da se ponaša kao "ukrajinski agent"

"Grlić Radman je sramota. On je potpuno nesposoban za posao koji radi, ali nije biran direktno. To je Plenkovićev izbor, kao i Banožić. Ne zna govoriti ni hrvatski, ne zna engleski", kaže Milanović. Kad treba braniti interese Hrvata u Bosni i Hercegovini, "ponaša se kao zadnja kukavica", dodaje on.

"Čega da me bude? Pa doći će i oni na moj popis (...) Očekujem od ukrajinske vlade, koja je navodno prozapadna i dijelimo iste vrijednosti, da se s takvim tipovima obračuna", rekao je Milanović.

Ocijenio je Vladu premijera Andreja Plenkovića najkorumpiranijom hrvatskom Vladom, a odbacio je tumačenja da je on vođa oporbe rekavši kako kritike upućuje "zbog nemara, neznanja i nekompetentnosti članova Vlade".

"Plenković štiti, kondonira i stavlja u hlad i u zaštitu, kategorički, ljude koji su naprosto korumpirani. Ja to ne mogu drukčije nazvati", rekao je Milanović.

Pritom je kao primjer naveo predstojnika premijerova Ureda Zvonimira Frku Petešića koji je, upozorio je, svjesno, lažno prijavio prebivalište. "S potpunom sviješću o protupravnosti i zabranjenosti i kažnjivosti onoga što radi, uživa zaštitu premijera", rekao je.

Frka Petešić počinio je kazneno djelo

Smatra kako nije riječ o "omašci", kad netko nakon sedam godina namjerno prebaci prebivalište na Dugi otok, a iz Zagreba je. Predstojnik Ureda premijera počinio je kazneno djelo, ustvrdio je. "Čovjek je prevario", rekao je Milanović ponovivši da Frka Petešić nema veze s Dugim otokom, "osim što mu je od tamo baba".

"Namjerno je promijenio prebivalište koje je imao prijavljeno u Zagrebu nekoliko godina samo zato što je, ispada pogrešno, mislio da time ostvaruje pravo na nešto na što nema pravo. Ima li neki drugi član Vlade koji je iz Zagreba, isto kao što je Frka Petešić iz Zagreba, kao i ja, a da je iskoristio to pravo?", dodao je.

"To je kazneno djelo, to je zabranjeno ponašanje", naglasio je, a na pitanje novinara treba li reagirati DORH, ironično je odgovorio: "Pitate me treba li Državno odvjetništvo reagirati na kazneno djelo? Bože sačuvaj. To nije njihov posao".

Pritom je ponovio i svoj stav da DORH "ne postoji" nakon skandala s bivšom ministricom Gabrijelom Žalac te ponovno ocijenio da Hrvatska nikad nije imala korumpiraniju Vladu i dodao kako "ti ljudi preziru zakone".

Ponovio je da neće skinuti oznaku tajnosti sa svojih putovanja, rekavši kako je to zaštićeni podatak jer je on štićena osoba 24 sata dnevno te da te podatke javnost ne treba znati.