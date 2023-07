Saborski zastupnici mimo plaće potrošili 705 tisuća eura. I to nije sve

Slično kao prethodnih godina, zastupnici su najviše trošili na korištenje osobnih automobila za službene svrhe (260 tisuća eura), te na najam stanova (135 tisuća eura). Zbrojeno, ta dva troška premašuju polovicu svih drugih zastupničkih troškova.

Sabor, naime, zastupnicima plaća kilometražu koju naprave dolazeći na sjednice vlastitim automobilom i cestarinu ili im isplaćuje naknadu za dolazak u Zagreb i povratak kući.

Snosi im i troškove službenih ili unajmljenih stanova do 2.500 kuna (332 eura) i režija do 500 kuna (66 eura) mjesečno, a što vrijedi za one čije je prebivalište više od 50 kilometara od Zagreba.