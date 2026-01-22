Rutte otkrio detalje sastanka koji je doveo do 'okvira sporazuma' o Grenlandu

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je kasno u srijedu da se nije razgovaralo o pitanju hoće li Grenland ostati pod Danskom na sastanku s Donaldom Trumpom, nakon što je predsjednik SAD-a povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio upotrebu vojne sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom

Rutte je svoj osvrt dao u intervjuu za emisiju Fox Newsa 'Special Report with Bret Baier', nakon sastanka s Trumpom na marginama samita u Davosu. Ranije tijekom dana Trump je naglo odustao od prijetnji uvođenjem carina, isključio upotrebu sile i rekao da je na vidiku dogovor kojim bi se okončao spor oko tog danskog teritorija. Nakon sastanka s Rutteom, Trump je u srijedu rekao da bi zapadni saveznici na Arktiku mogli sklopiti novi dogovor o tom strateški važnom otočnom teritoriju od 57.000 ljudi koji bi zadovoljio njegovu želju za gradnjom Zlatne kupole, sustava raketne obrane i pristup kritičnim mineralima, a istovremeno blokirao ambicije Rusije i Kine na Arktiku.

Trump je prethodno više puta rekao da Washington mora posjedovati Grenland, autonomni dio Kraljevine Danske u kojem se nalazi američka zračna baza, kako bi spriječio Rusiju ili Kinu da okupiraju taj strateški pozicionirani teritorij bogat mineralima. Ruttea su pitali hoće li Grenland i dalje biti 'pod Kraljevinom Danskom u ovom okvirnom sporazumu' koji je Trump spomenuo. 'To se pitanje više nije spominjalo u mojim večerašnjim razgovorima s predsjednikom', odgovorio je Rutte.

Prosvjedi u Danskoj zbog Grenlanda Izvor: EPA / Autor: EMIL HELMS







'On (Trump) je vrlo usredotočen na to što trebamo učiniti kako bismo se pobrinuli da tu golemu arktičku regiju, gdje se trenutačno događaju promjene, gdje su Kinezi i Rusi sve aktivniji, možemo zaštititi.' No, 'još uvijek ima puno posla" kako bi se postigao dogovor o Grenlandu, rekao je šef NATO-a za AFP nakon sastanka. 'Sastanak je bio vrlo dobar večeras. Ali još uvijek ima puno posla', rekao je Rutte. Ranije tijekom dana, Donald Trump je ustvrdio da su dvojica šefova razvili 'okvir za budući sporazum o Grenlandu'. Danska i SAD obje su članice NATO-a. Mnogi stručnjaci Trumpovu vanjskopolitičku agendu ocjenjuju kao imperijalističku.