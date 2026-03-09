Iranske nogometašice dobile azil u Australiji: Strah od progona u Iranu

Ta objava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je razgovarao s australskim premijerom Anthonyjem Albaneseom o iranskoj ženskoj nogometnoj reprezentaciji u Australiji nakon izvješća da su igračice zatražile azil.

Kao kod kuće

Preostale igračice nalaze se u hotelu na Zlatnoj obali, rekao je australski ministar unutarnjih poslova Tony Burke na konferenciji za novinare, dodajući da je i ostalim članicama reprezentacije ponudio mogućnost boravka u Australiji.

"Uspio sam reći petero članica iranske ženske nogometne reprezentacije da su dobrodošle ostati u Australiji, da su ovdje sigurne i da bi se ovdje trebale osjećati kao kod kuće", rekao je Burke novinarima.