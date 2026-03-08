Izbor Hameneija poruka je SAD-u i Izraelu: 'Htjeli ste srušiti naš sustav? Evo vam još radikalnije osobe!'

'Ovo je znak kontinuiteta, a tek ćemo vidjeti kakve će to posljedice donijeti', dodao je.

' To je svojevrsni čin prkosa – poruka Amerikancima i Izraelcima: ‘Htjeli ste srušiti naš sustav? Evo vam odgovora, ovo je još radikalnija osoba od njegova oca koji je ubijen ’, rekao je Khouri.

Khouri, koji predaje na Američkom sveučilištu u Bejrutu, rekao je za Al Jazeeru da odluka iranskog klera šalje jasnu političku poruku protivnicima Irana.

Za Trumpa je ajatolahov sin neprihvatljiv

Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da bi izbor Modžtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana za njega bio neprihvatljiv, podsjeća CNN.

'Hameneijev sin je za mene neprihvatljiv. Mi želimo nekoga tko će donijeti sklad i mir u Iran', rekao je Trump ranije u razgovoru za Axios.

Osim te izjave, američki predsjednik nije iznio mnogo detalja o tome kakvog vođu želi vidjeti na čelu Irana. U intervjuu za CNN rekao je da ga ne brine hoće li Iran postati demokratska država.

'Kažem da mora postojati vođa koji će biti pošten i pravedan. Netko tko će dobro raditi svoj posao, dobro se odnositi prema Sjedinjenim Državama i Izraelu te prema drugim zemljama na Bliskom istoku – sve su one naši partneri', rekao je.

Na pitanje bi li prihvatio da Iran i dalje ima vjerskog vođu, Trump je odgovorio da to ovisi o osobi.

'Možda bih, da. Ovisi o tome tko je ta osoba. Nemam ništa protiv vjerskih vođa. Suradujem s mnogima i oni su sjajni', rekao je.