Trump opet o Iranu: 'Napali bi nas, 100 posto'

'Već smo pobijedili na mnogo načina, ali nismo napravili dovoljno . Idemo naprijed, odlučniji nego ikad da postignemo konačnu pobjedu koja će jednom zauvijek okončati ovu dugotrajnu opasnost', istaknuo je, prenosi BBC .

'Napravili smo mali izlet jer smo osjećali da to moramo učiniti kako bismo se riješili nekog zla . Mislim da ćete vidjeti da će to biti kratkoročni izlet', rekao je u obraćanju republikancima.

Trump se također osvrnuo na ubojstvo najvišeg iranskog vojnog vođe tijekom njegovog prvog mandata, Qasema Soleimanija: 'Možda bi bili puno sposobniji nego što jesu da je on živ. Jer je bio sposoban. Bio je okrutan, nasilan i sposoban. Ali prvo smo ga riješili'.

'U roku od tjedan dana namjeravali su nas napasti, 100 posto. Bili su spremni. Imali su sve te rakete - puno više nego što je itko mislio i namjeravali su napasti i cijeli Bliski istok i Izrael. A da su imali nuklearno oružje, upotrijebili bi ga na Izraelu. Imali su raketne lokacije i lansere kojih smo se riješili', otkrio je Trump.

'Znamo ih sve i uništavamo do krajnjih granica. Trenutno udaramo tamo gdje proizvode dronove. Puno posla, puno briljantnog posla. Ali imat ćemo puno sigurniji svijet čim bude gotovo, a bit će gotovo prilično brzo', ponovio je.

'Nismo mislili da ćemo biti ovdje tek 10 dana nakon početka napada'

Nakon obraćanja republikancima, Trump je razgovarao i s medijima.

'SAD je napravio velike korake i misija je skoro završena'. Istaknuo je da je dosad pogođeno više od 5000 ciljeva, uključujući lokacije odgovorne za proizvodnju dronova i raketne kapacitete.

'Njihov raketni kapacitet je pao na oko 10 posto - možda i manje', rekao je. Trump kaže da postoji još nekoliko ciljeva koje SAD još nije pogodio - ali koji bi se mogli uništiti 'u jednom danu'. 'Čekamo da vidimo što će se dogoditi prije nego što ih udarimo', kaže.

Dodaje da su te ciljeve vrlo lako pogoditi, ali da bi šteta mogla biti razorna za Iran. Kaže da SAD radi brže od početno procijenjenog vremenskog okvira za ovu operaciju. 'Nismo mislili da ćemo biti ovdje 10 dana nakon što su započeti napadi na Iran'.

Razgovor s Putinom

Trump se ranije danas čuo i s Vladimirom Putinom.

'Fokus je, naravno, bio na situaciji oko sukoba s Iranom i tekućim trilateralnim pregovorima o ukrajinskom rješenju, uz sudjelovanje američkih predstavnika', rekao je ranije danas pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov, a na razgovor se osvrnuo i sam Trump.

'Razgovarali smo o Ukrajini, koja je jednostavno beskrajna borba', kaže. 'Postoji ogromna mržnja između Putina i Zelenskog, čini se da se ne mogu pomiriti'.

Dodaje da su razgovarali i o Bliskom istoku, gdje Putin 'želi biti od pomoći, na što je Trump uzvratio da će od veće pomoći biti 'ako završe rat s Ukrajinom'.

Odgovarajući na pitanja novinara rekao je da će rat na Bliskom istoku završiti uskoro. Ne ovaj tjedan, ali uskoro.