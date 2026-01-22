Kriza oko Grenlanda se smiruje, no europski saveznici neće tek tako zaboraviti Trumpovo ponašanje

Američki predsjednik je iznenada najavio dogovor kojim će svi biti zadovoljni te obustavio uvođenje carina europskim zemljama. No detalji još nisu poznati, osim toga da je za sve, čini se, zaslužan glavni tajnik NATO-a
Kriza oko Grenlanda, koja je eskalirala posljednjih tjedana, čini se da se ipak smirila u srijedu u Davosu i to nakon vrlo strastvenog govora Donalda Trumpa na Svjetskom ekonomskom forumu.
Podsjetimo, Trump je rekao da je u razgovoru s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom postignut dogovor koji će, ako bude realiziran, zadovoljit i SAD i Dansku te europske saveznike.
Naveo je da će on uključivati pristup mineralnim resursima Grenlanda, no ni Danska ni NATO nisu ni na koji način to potvrdili. Ipak, u narednim danima očekuje se više detalja. BBC navodi da su se rasprave o Grenlandu fokusirale na osiguranje arktičke sigurnosti zajedničkim naporima kojima će se spriječiti ekonomska ili vojna nadmoć Kine i Rusije na tom otoku, pogotovo u suradnji sedam arktičkih saveznika: SAD-a, Kanade, Danske, Norveške, Švedske, Finske i Islanda.
Teško je zamisliti povratak na staro
Iako se čini da je kriza – koja je uključivala prijetnje carinama, pa čak i nezamisliv oružani sukob SAD-a i NATO-a –iza nas, britanski javni servis ne misli da će se ova epizoda jednostavno zaboraviti.
'Kanadski premijer Mark Carney nazvao je situaciju puknućem i da se stari poredak neće vratiti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Layen govorila je o tektonskim promjenama te pozvala na veću europsku neovisnost. Teško je zamisliti da će se sve brzo vratiti na prijašnje stanje', upozorava BBC-jev diplomatski dopisnik Paul Adams.
Također, s obzirom na to da je upravo Rutte, čini se, igrao ključnu ulogu u smirivanju američkog predsjednika, već je počeo dobivati nadimak 'glavni šaptač Trumpu'. Unatoč curenju nekih detalja, ostaje vidjeti konkretne detalje sporazuma koji bi zaustavio i riješio možda i najveću krizu u NATO-u pored tipičnih trzavica i prijetnji ratom između druga dva saveznika u NATO-u: Grčke i Turske.