Kriza oko Grenlanda se smiruje, no europski saveznici neće tek tako zaboraviti Trumpovo ponašanje

Američki predsjednik je iznenada najavio dogovor kojim će svi biti zadovoljni te obustavio uvođenje carina europskim zemljama. No detalji još nisu poznati, osim toga da je za sve, čini se, zaslužan glavni tajnik NATO-a

Kriza oko Grenlanda, koja je eskalirala posljednjih tjedana, čini se da se ipak smirila u srijedu u Davosu i to nakon vrlo strastvenog govora Donalda Trumpa na Svjetskom ekonomskom forumu.

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?' Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Podsjetimo, Trump je rekao da je u razgovoru s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom postignut dogovor koji će, ako bude realiziran, zadovoljit i SAD i Dansku te europske saveznike. Naveo je da će on uključivati pristup mineralnim resursima Grenlanda, no ni Danska ni NATO nisu ni na koji način to potvrdili. Ipak, u narednim danima očekuje se više detalja. BBC navodi da su se rasprave o Grenlandu fokusirale na osiguranje arktičke sigurnosti zajedničkim naporima kojima će se spriječiti ekonomska ili vojna nadmoć Kine i Rusije na tom otoku, pogotovo u suradnji sedam arktičkih saveznika: SAD-a, Kanade, Danske, Norveške, Švedske, Finske i Islanda.