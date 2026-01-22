Grenland se našao između Europe i SAD-a, a opet imamo i 'Taco' efekt. Evo što on znači

Nakon višednevne eskalacije i prijetnji vojnom intervencijom, američki predsjednik Donald Trump je u Davosu naglo povukao kočnicu. Dok se nad Grenlandom nadvila sjena američkog suvereniteta, a nad Europom prijetnja novim carinama, strah od burzovnog sloma prisilio je Bijelu kuću na neočekivanu deeskalaciju. Dok Trump slavi 'okvir budućeg dogovora' s NATO-om, kritičari u Kopenhagenu i Nuuku upozoravaju na opasan presedan, a analitičari bruje o takozvanom 'Taco' efektu – obrascu ponašanja koji pokazuje da američki predsjednik, unatoč zapaljivoj retorici, uvijek uzmiče pred gnjevom financijskih tržišta.

Samo nekoliko sati nakon što je Trump u govoru na Svjetskom gospodarskom forumu poručio da želi Grenland 'uključujući pravo, vlasništvo i suverenitet', ali se pritom distancirao od ranijih prijetnji vojnom intervencijom, američki je predsjednik na društvenim mrežama objavio da je, nakon razgovora s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, postignut 'okvir budućeg dogovora vezan uz Grenland'. Istodobno je povukao prijetnju uvođenjem carina za osam europskih zemalja. Kasnije je za CNBC tu najavu ublažio, nazivajući je tek 'konceptom dogovora'. Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen ocijenio je da je 'dan završio bolje nego što je počeo'. 'Sada trebamo sjesti za stol i vidjeti kako možemo odgovoriti na američke sigurnosne brige u Arktiku, uz poštivanje crvenih linija Kraljevine Danske', poručio je.

Pozitivan ton zauzela je i talijanska premijerka Giorgia Meloni, no sam Mark Rutte, koji je s Trumpom pregovarao u srijedu, upozorio je da 'ima još puno posla'. Upitan u intervjuu za Fox News hoće li Grenland prema tom okviru ostati dio Kraljevine Danske, Rutte je rekao da se to pitanje uopće nije otvorilo, ne iznoseći dodatne detalje. Glasnogovornica NATO-a Allison Hart navela je da bi se razgovori o spomenutom okviru trebali usredotočiti na jačanje sigurnosti Arktika 'kroz zajedničke napore saveznika'. U Danskoj se pak nižu kritike. Zastupnica Sascha Faxe izrazila je nezadovoljstvo činjenicom da Grenland nije bio uključen u razgovore. 'Ovo nisu pravi pregovori nego razgovor dvojice muškaraca. Ne može biti dogovora bez Grenlanda za stolom', rekla je za Sky News.

Donald Trump u Davosu Izvor: EPA / Autor: LAURENT GILLIERON







+6 Donald Trump u Davosu Izvor: EPA / Autor: LAURENT GILLIERON

Suverenitet nad manjim dijelovima Grenlanda? Prema pisanju pojedinih medija, mogući sporazum mogao bi uključivati da SAD dobije suverenitet nad manjim područjima Grenlanda na kojima se nalaze američke vojne baze. Neimenovani izvori za Telegraph usporedili su taj prijedlog s britanskim vojnim bazama na Cipru, koje se smatraju britanskim teritorijem. Isti list navodi i da bi SAD-u moglo biti dopušteno eksploatirati rijetke zemne metale bez traženja odobrenja Danske. Nije jasno je li Danska uopće pristala na takav okvir. Grenlandska zastupnica u danskom parlamentu Aaja Chemnitz Larsen poručila je u srijedu navečer da je ideja prema kojoj bi NATO imao ikakvu ulogu u pitanjima suvereniteta Grenlanda ili njegovih mineralnih resursa 'potpuno neprihvatljiva'.

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Nakon dana snažnih napetosti, koje su ukazivale na najdublju krizu transatlantskih odnosa u posljednjim desetljećima – uključujući govor kanadskog premijera Marka Carneyja o kraju poretka utemeljenog na pravilima – razlozi Trumpova ublažavanja stava ostaju nejasni. Švedska ministrica vanjskih poslova Maria Stenergard izjavila je da su napori europskih saveznika 'imali učinka' te ponovila da Europa neće pristati na ucjene. Nizozemski premijer Dick Schoof ocijenio je Trumpovo povlačenje carinskih prijetnji znakom 'deeskalacije', a čelnici EU-a trebali bi o daljnjim koracima raspravljati na izvanrednom summitu u Bruxellesu. Analitičari su ukazali i na reakcije tržišta. Nakon Trumpovih oštrih izjava o Grenlandu u utorak, američka su burzovna tržišta zabilježila snažan pad, dok je najava 'okvira dogovora' u srijedu potaknula oporavak. 'Tržište se oporavilo kada je rekao da se neće koristiti sila', rekao je Mark Hackett, glavni tržišni strateg iz Bostona.

Prosvjedi u Danskoj zbog Grenlanda Izvor: EPA / Autor: EMIL HELMS







+4 Prosvjedi u Danskoj zbog Grenlanda Izvor: EPA / Autor: EMIL HELMS