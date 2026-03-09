'Otvoreno' o ratu na Bliskom istoku: Iran je ispucao što je imao, SAD i Izrael kontroliraju nebo

'Bitno je smanjen broj balističnih krstarećih projektila. Jako puno su ih portrošili lani za vrijeme 12-dnevnog rata s Izraelom, oko 400 ih je dnevno lansirano. Dana s Iran djeluje drugačiji i prva 2-3 dana su ispalili salve koje su imali. SAD i Izrael su uništili veliki dio postrojenja, sustava i terminala za lansiranje. Dobar dio se nalazi ispod zemlje, a ako misle to lansirati, onda s tim moraju na površinu i onda u tih par minuta, s obzirom da Amerikanci i Izraelci "kontroliraju nebo" , treba im svega par minuta da to unište prije raketiranja. Puno lakše mogu djelovati dronovima i s njima napadaju brojne okolne države, dodao je, tvrdi Akrap.

Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman", izjavio je u HTV-ovoj emisiji "Otvoreno" da su SAD i Izrael u znatno kraćem roku nego što je bilo predviđeno uništili iransku mornaricu, sustav zrakoplovstva, protuzračne obrane, brojne radare.

Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu istaknuo je da se novi iranski ajatolah možda se ne sviđa američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, ali se sviđa iranskoj Revolucionarnoj gardi.

'To je prilično bitno u odabiru iranskog vjerskog vođe. On je prilično vjerna kopija svoga oca, ali nešto konzervativniji. To je čovjek koji je do sada prvenstveno djelovao iz sjene, ali na neki način dugoročno pripreman za preuzimanje ove funkcije. O njemu se špekuliralo u nizu navrata, doslovno proteklih desetljeća, da će biti naredni vjerski vođa, iako radikalnije skupine tumačenja Islama u Iranu nisu možda najsretnije jer smatraju da on nije završio dostatne škole. Kao što vidimo ipak je preusdila podrška iranske Revolucionarne garde. Nismo sigurni hoće li stvarno znati upravljati Iranom, koji je prilično kompleksan. Do sada nije imao klasično upravljačko iskustvo kroz neko ministarstvo ili državnu instituciju, gospodarstvo, izjavio je Bandov.

Cijene nafte ostat će visoke

Smatra da bi moglo biti zabrinjavajuće to što ajatolah nije pokazao neku naznaku otvorenosti prema dijalogu sa SAD-om. Tempo napada je nastavljen.

Cijene nafte proteklih dana drastično su porasle na oko 100 dolara, ali je večeras cijena pala kad su se burze zatvarale.

'Očekivao sam da će nafta porasti već prva dva tri dana više nego što je rasla, kazao je i istaknuo da su očito borbena djelovanja koja su pogodila infrastrukturu unijela nemir na burzi', kazao je Štern i naglasio kako smatra da će cijene ostati dosta visoke i kad se završi rat, dok se sve skupa vrati u početno stanje.

'Po onome što SAD i Izrael govori, a vidi se i po njihovom načinu djelovanja, oni su zadovoljni s postignutim rezultatima, Sada kreću u sljedeće faze, a to vjerojatno možemo očekivati i večeras da će predsjednik Trump reći - da će nastaviti s pokušajem eliminacije svih onih koji ne žele pristati na bilo kakav ustupak odnosno na postizanje nekog dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i Europom', zaključio je Akrap.