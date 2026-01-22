Cure detalji mogućeg sporazuma o Grenlandu: Trumpu obećan suverenitet nad 'malim dijelovima teritorija'?

Američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik NATO-a formirali su okvir sporazuma o Grenlandu, no nakon sastanka nisu objasnili što bi sporazum uključivao. Sada su počeli curiti neki detalji
Prema prijedlogu sporazuma, SAD bi navodno ipak dobio suverenitet nad dijelovima teritorija Grenlanda, piše The New York Times. Članice NATO- a su 'razgovarale o kompromisu u kojem bi Danska dala SAD-u suverenitet nad malim dijelovima grenlandskog teritorija gdje bi Sjedinjene Države mogle graditi vojne baze', piše taj list, pozivajući se na tri visoka dužnosnika upoznata s raspravom.
Times navodi da je ideja došla od šefa NATO-a Ruttea, bivšeg nizozemskog premijera koji se smatra bliskim Trumpu.
'Dvojica dužnosnika koji su prisustvovali sastanku usporedili su to s bazama Ujedinjenog Kraljevstva na Cipru, koje se smatraju britanskim teritorijem', piše Times.
Na sličnom tragu su i informacije koje je objavio CNN. Naime, jedan od prijedloga o kojem se u srijedu raspravljalo na sastancima među dužnosnicima NATO-a, a koji se pojavljivao i u ranijim razgovorima unutar saveza te s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, bila je mogućnost da Danska dopusti SAD-u izgradnju dodatnih vojnih baza na Grenlandu, koje bi bile podignute na zemljištu koje bi se smatralo suverenim teritorijem SAD-a, rekao je za CNN jedan dužnosnik NATO-a.
Kako navodi CNN, dio potencijalnog okvira za sporazum uključuje ponovno pregovaranje o sporazumu iz 1951. kojim je formalizirana američka vojna prisutnost na otoku, prema osobi upoznatoj s tim pitanjem.
Taj ugovor između SAD-a i Danske omogućio je američku vojnu prisutnost na Grenlandu u nedogled. Tijekom Hladnog rata, tamo se nalazilo više od desetak američkih vojnih objekata. Svi osim jednog su zatvoreni nakon završetka Hladnog rata. No usred Trumpovih prijetnji preuzimanjem vlasti, Danska je izjavila da bi pozdravila dodatne vojne resurse. A glavni tajnik NATO-a Mark Rutte gurao je takvo ponovno pregovaranje kao način zadovoljenja Trumpovih zahtjeva.
Podsjetimo, Trump je nakon sastanka s Rutteom objavio da ipak neće uvesti carine europskim državama zbog Grenlanda. Kazao je da je s šefom NATO-a 'formirao okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom'.
Trump je naglasio da je glavni tajnik NATO-a bio u kontaktu s Danskom i drugim članicama saveza kako bi razgovarali o prijedlogu. Dodao je da će 'sporazum biti zauvijek'.
Nije otkrio hoće li rijetki zemni minerali biti uključeni u bilo kakav sporazum o Grenlandu - ali kaže da će suradnja s NATO-om i Danskom biti dio toga.