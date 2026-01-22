Cure detalji mogućeg sporazuma o Grenlandu: Trumpu obećan suverenitet nad 'malim dijelovima teritorija'?

Prema prijedlogu sporazuma, SAD bi navodno ipak dobio suverenitet nad dijelovima teritorija Grenlanda, piše The New York Times. Članice NATO- a su 'razgovarale o kompromisu u kojem bi Danska dala SAD-u suverenitet nad malim dijelovima grenlandskog teritorija gdje bi Sjedinjene Države mogle graditi vojne baze', piše taj list, pozivajući se na tri visoka dužnosnika upoznata s raspravom.

Times navodi da je ideja došla od šefa NATO-a Ruttea, bivšeg nizozemskog premijera koji se smatra bliskim Trumpu.

'Dvojica dužnosnika koji su prisustvovali sastanku usporedili su to s bazama Ujedinjenog Kraljevstva na Cipru, koje se smatraju britanskim teritorijem', piše Times.

Na sličnom tragu su i informacije koje je objavio CNN. Naime, jedan od prijedloga o kojem se u srijedu raspravljalo na sastancima među dužnosnicima NATO-a, a koji se pojavljivao i u ranijim razgovorima unutar saveza te s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, bila je mogućnost da Danska dopusti SAD-u izgradnju dodatnih vojnih baza na Grenlandu, koje bi bile podignute na zemljištu koje bi se smatralo suverenim teritorijem SAD-a, rekao je za CNN jedan dužnosnik NATO-a.