SUSRET U ISTANBULU

Ruski diplomat nada se novim razgovorima sa SAD-om ove jeseni

I.H./Hina

16.09.2025 u 08:26

Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
Rusija se nada da bi se novi krug razgovora s predstavnicima Sjedinjenih Država mogao održati ove jeseni kako bi se razjasnile nesuglasice u odnosima dviju zemalja, izjavio je rano u utorak ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov

Sjedinjene Države i Rusija razgovarale su u Istanbulu, a ti razgovori uglavnom su bili posvećeni diplomatskim pitanjima i radu veleposlanstava. Obje strane su tada izvijestile o postignutom napretku. Predsjednici SAD-a Donald Trump i Rusije Vladimir Putin sastali su se prošlog mjeseca na Aljasci, ali ti razgovori još nisu doveli do sporazuma o završetku više od tri i pol godine dugog rata u Ukrajini.

Rjabkov je za novinsku agenciju TASS rekao da je među razlozima odgode novog sastanka želja obje strane da se izbjegne neuspjeh u postizanju značajnih rezultata.

'U svakom slučaju, ako govorimo o vremenskom okviru, cilj nam je pokušati održati takav događaj barem do kraja jeseni', rekao je Rjabkov. Dodao je da su postojale tehničke i logističke prepreke, no da one nisu bile glavni razlog odgode.

'Primarni razlog je bio što nismo željeli da sastanak prođe bez opipljivog napretka. Postoji rizik da ostanemo na mjestu i ne postignemo nikakav pomak', rekao je Rjabkov.

Naglasio je kako je bolje, dok postoji politička volja s obje strane, nastaviti raditi iza kulisa te da bi se možda mogla stvoriti osnova za iduće korake, dok će svi logistički i organizacijski aspekti biti brzo riješeni.

