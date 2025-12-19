Incident u Turskoj: Ruski dron pao 50 km od Istanbula

U ruralnom području u blizini İzmita, u turskoj pokrajini Kocaeli, pronađena je bespilotna letjelica za koju se, prema prvim procjenama, vjeruje da je ruskog podrijetla i da pripada tipu izviđačko-nadzornih dronova. Turske vlasti pokrenule su istragu.

Kako je priopćilo Ministarstvo unutarnjih poslova Turske, bespilotna letjelica pronađena je na tlu nakon što se srušila iz zasad neutvrđenih razloga. Preliminarne analize upućuju na to da je riječ o izviđačko-nadzornom dronu Orlan-10, koji se koristi u ruskim vojnim operacijama. Turski dužnosnici zasad nisu iznijeli informacije o tome znaju li je li letjelica bila u nekoj vrsti operativne misije, niti kako je ušla u turski zračni prostor.