Incident u Turskoj: Ruski dron pao 50 km od Istanbula

Pad drona izazvao je posebnu pozornost javnosti i sigurnosnih službi, s obzirom na to da se incident dogodio oko 50 kilometara od Istanbula, u državi koja je članica NATO saveza
U ruralnom području u blizini İzmita, u turskoj pokrajini Kocaeli, pronađena je bespilotna letjelica za koju se, prema prvim procjenama, vjeruje da je ruskog podrijetla i da pripada tipu izviđačko-nadzornih dronova. Turske vlasti pokrenule su istragu.
Kako je priopćilo Ministarstvo unutarnjih poslova Turske, bespilotna letjelica pronađena je na tlu nakon što se srušila iz zasad neutvrđenih razloga. Preliminarne analize upućuju na to da je riječ o izviđačko-nadzornom dronu Orlan-10, koji se koristi u ruskim vojnim operacijama. Turski dužnosnici zasad nisu iznijeli informacije o tome znaju li je li letjelica bila u nekoj vrsti operativne misije, niti kako je ušla u turski zračni prostor.
Orlan-10 je ruska bespilotna letjelica namijenjena prvenstveno izviđanju, nadzoru i prikupljanju obavještajnih podataka. Riječ je o relativno malom dronu s rasponom krila od oko tri metra, koji može letjeti na visinama do nekoliko tisuća metara i u zraku ostati do 16 sati, ovisno o konfiguraciji.
Opremljen je kamerama visoke rezolucije, termalnim senzorima i sustavima za elektroničko izviđanje, a često se koristi za nadzor terena, korekciju topničke vatre i praćenje kretanja protivničkih snaga.
Pad drona izazvao je posebnu pozornost javnosti i sigurnosnih službi s obzirom na to da se incident dogodio oko 50 kilometara od Istanbula, u državi koja je članica NATO saveza.