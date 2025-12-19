orlan-10

Incident u Turskoj: Ruski dron pao 50 km od Istanbula

V. B.

19.12.2025 u 19:28

Ruski dron pao je u Turskoj
Ruski dron pao je u Turskoj Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Pad drona izazvao je posebnu pozornost javnosti i sigurnosnih službi, s obzirom na to da se incident dogodio oko 50 kilometara od Istanbula, u državi koja je članica NATO saveza

U ruralnom području u blizini İzmita, u turskoj pokrajini Kocaeli, pronađena je bespilotna letjelica za koju se, prema prvim procjenama, vjeruje da je ruskog podrijetla i da pripada tipu izviđačko-nadzornih dronova. Turske vlasti pokrenule su istragu.

Kako je priopćilo Ministarstvo unutarnjih poslova Turske, bespilotna letjelica pronađena je na tlu nakon što se srušila iz zasad neutvrđenih razloga. Preliminarne analize upućuju na to da je riječ o izviđačko-nadzornom dronu Orlan-10, koji se koristi u ruskim vojnim operacijama. Turski dužnosnici zasad nisu iznijeli informacije o tome znaju li je li letjelica bila u nekoj vrsti operativne misije, niti kako je ušla u turski zračni prostor.

vezane vijesti

Orlan-10 je ruska bespilotna letjelica namijenjena prvenstveno izviđanju, nadzoru i prikupljanju obavještajnih podataka. Riječ je o relativno malom dronu s rasponom krila od oko tri metra, koji može letjeti na visinama do nekoliko tisuća metara i u zraku ostati do 16 sati, ovisno o konfiguraciji.

Opremljen je kamerama visoke rezolucije, termalnim senzorima i sustavima za elektroničko izviđanje, a često se koristi za nadzor terena, korekciju topničke vatre i praćenje kretanja protivničkih snaga.

Pad drona izazvao je posebnu pozornost javnosti i sigurnosnih službi s obzirom na to da se incident dogodio oko 50 kilometara od Istanbula, u državi koja je članica NATO saveza.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
posipanje pepelom

posipanje pepelom

Srpski ministar se ispričao zbog izjave o Hrvatskoj: Nespretno je interpretirano
traženje rješenja

traženje rješenja

Ukrajina započinje novi krug razgovora sa SAD-om
mirovni pregovori

mirovni pregovori

Rubio: SAD ništa ne nameće, ne možemo prisiliti ni Kijev ni Moskvu na dogovor

najpopularnije

Još vijesti