Rusija opet bjesni. Europi uputila nikad oštrije upozorenje

Nakon što je predsjednik Vladimir Putin 2022. poslao svoju vojsku u Ukrajinu, Sjedinjene Države i njihovi saveznici zabranili su transakcije s ruskom središnjom bankom i ministarstvom financija te blokirali 300 do 350 milijardi dolara ruske imovine, uglavnom europskih, američkih i britanskih državnih obveznica koje se drže u europskom depozitoriju vrijednosnih papira.

Reuters je izvijestio da predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen želi da Europska unija pronađe novi način financiranja ukrajinske obrane od Rusije uz korištenje zamrznute ruske imovine.