medvedev NIJE BIRAO RIJEČI

Rusija opet bjesni. Europi uputila nikad oštrije upozorenje

I.J./Hina

15.09.2025 u 10:40

Dmitrij Medvedev
Dmitrij Medvedev Izvor: EPA / Autor: EKATERINA SHTUKINA/ SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE / POOL
Bionic
Reading

Rusija je u ponedjeljak upozorila europske države da će progoniti svaku koja pokuša preuzeti njezinu imovinu nakon izvješća da Europska unija razmatra ideju o trošenju milijardi dolara zamrznute ruske imovine kako bi pomogla Ukrajini

Nakon što je predsjednik Vladimir Putin 2022. poslao svoju vojsku u Ukrajinu, Sjedinjene Države i njihovi saveznici zabranili su transakcije s ruskom središnjom bankom i ministarstvom financija te blokirali 300 do 350 milijardi dolara ruske imovine, uglavnom europskih, američkih i britanskih državnih obveznica koje se drže u europskom depozitoriju vrijednosnih papira.

Reuters je izvijestio da predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen želi da Europska unija pronađe novi način financiranja ukrajinske obrane od Rusije uz korištenje zamrznute ruske imovine.

vezane vijesti

Politico je izvijestio da Europska komisija razmatra ideju korištenja ruskih novčanih depozita u Europskoj središnjoj banci iz dospjelih obveznica u vlasništvu Rusije za financiranje "zajma za oporavak i obnovu Ukrajine".

Rusija terorizira Ukrajinu i dalekometnim projektilima
  • Rusija terorizira Ukrajinu i dalekometnim projektilima
  • Rusija terorizira Ukrajinu i dalekometnim projektilima
  • Rusija terorizira Ukrajinu i dalekometnim projektilima
  • Rusija terorizira Ukrajinu i dalekometnim projektilima
  • Rusija terorizira Ukrajinu i dalekometnim projektilima
    +7
Rusija terorizira Ukrajinu i dalekometnim projektilima Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia

"Ako se to dogodi, Rusija će progoniti europske degenerike iz Bruxellesa i pojedinačnih zemalja članica koje pokušavaju oduzeti našu imovinu, do kraja stoljeća", napisao je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev na Telegramu.

Rusija će progoniti europske države na "sve moguće načine" i na "svim mogućim međunarodnim i nacionalnim sudovima", kao i "izvansudski", rekao je Medvedev, koji obnaša dužnost zamjenika predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti.

Rusija je porinula nove ledolomce na nuklearni pogon prošlog mjeseca
  • Rusija je porinula nove ledolomce na nuklearni pogon prošlog mjeseca
  • Rusija je porinula nove ledolomce na nuklearni pogon prošlog mjeseca
  • Rusija je porinula nove ledolomce na nuklearni pogon prošlog mjeseca
  • Rusija je porinula nove ledolomce na nuklearni pogon prošlog mjeseca
  • Rusija je porinula nove ledolomce na nuklearni pogon prošlog mjeseca
    +9
Rusija je porinula nove ledolomce na nuklearni pogon prošlog mjeseca Izvor: Profimedia / Autor: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Rusija tvrdi da svaka zapljena njezine imovine predstavlja krađu Zapada i da će potkopati povjerenje u obveznice i valute Sjedinjenih Država i Europe.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IZRAŽENIJI UTJECAJ

IZRAŽENIJI UTJECAJ

DHMZ rijetko 'pali' ovaj meteoalarm: Gusta magla okovat će zemlju, uskoro nova promjena vremena
BIT ĆE DINAMIČNA SEZONA

BIT ĆE DINAMIČNA SEZONA

Danas počinje burna jesen u Saboru: Na tapetu je Plenković, a neka lica više nećemo gledati
I DALJE GLAVNI OSUMNJIČENI

I DALJE GLAVNI OSUMNJIČENI

Iz zatvora izlazi Nijemac kojeg sumnjiče za nestanak Madeleine McCann

najpopularnije

Još vijesti