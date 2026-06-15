Ruska operacija u srcu Britanije: BBC razotkrio mrežu koja je ciljala Starmera

Novi detalji istrage britanskog BBC-ja upućuju na to da iza prošlogodišnjih podmetanja požara povezanih s britanskim premijerom Keirom Starmerom stoji razgranata ruska mreža sabotera i dezinformatora

Istraga britanske televizije tvrdi da tragovi vode do mladog ruskog diplomata povezanog s vrhom vlasti u Moskvi. Podsjetimo, trojica muškaraca optužena su za niz požara usmjerenih na nekretnine i automobil povezane s britanskim premijerom, a jedan od njih, 22-godišnji ukrajinski državljanin Roman Lavrinovič, u ponedjeljak je proglašen krivim za urotu zbog podmetanja požara. Napadi su uključivali paljenje automobila koji je ranije pripadao Starmeru, kao i požare na ulazima u nekretnine povezane s britanskim premijerom. Jedna od kuća bila je iznajmljena članovima njegove obitelji nakon što se preselio u Downing Street.

Iako je sudski postupak rezultirao osudama, identitet osobe koja je, prema tvrdnjama BBC-ja, koordinirala operaciju ostao je nepoznat. U sudskim dokumentima spominje se samo pod oznakom 'EL Money', odnosno 'EL'. Prema istrazi BBC-ja, upravo je taj anonimni nalogodavac preko aplikacije Telegram regrutirao izvršitelje i usmjeravao njihove aktivnosti. Trag vodi do mladog ruskog diplomata BBC tvrdi da je prikupio dokaze koji upućuju na to da bi osoba iza inicijala EL mogao biti 23-godišnji Jevgenij Ljukšin, sin visokog ruskog diplomata i polaznik prestižnog moskovskog instituta MGIMO, poznatog po obrazovanju budućih diplomata. Prema navodima britanske televizije, Ljukšin je povezan s ruskim propagandnim mrežama i programima informacijskog ratovanja koje podržava Kremlj. Navodno je bio dio grupa koje su promovirale proruske narative i širile sadržaj usmjeren na izazivanje podjela u zapadnim društvima. Ljukšin nije odgovorio na upite BBC-ja, a rusko veleposlanstvo odbacilo je bilo kakvu povezanost Moskve s nezakonitim aktivnostima.

Lažne skupine i poticanje mržnje Istraga BBC-ja tvrdi da su ruski operativci putem društvenih mreža i Telegrama stvarali lažne krajnje desničarske i islamske organizacije u Velikoj Britaniji. Jedna od njih, nazvana 'Direct Action UK', predstavljala se kao autentičan britanski pokret, no BBC navodi da je zapravo bila dio ruske operacije usmjerene na izazivanje društvenih podjela. Skupina je navodno nudila novac za grafite protiv muslimana, vandalizam džamija pa čak i podmetanje požara. S druge strane, druga lažna organizacija, 'Takbir Foundation', širila je radikalne islamske poruke s ciljem izazivanja reakcije krajnje desnice. Prema BBC-ju, cilj ovih aktivnosti bio je potaknuti sukobe između različitih zajednica i produbiti društvene podjele u Britaniji. Ukrajinci kao mete regrutacije Istraga navodi da Rusija često koristi tzv. posrednike za provođenje sabotaža diljem Europe. Posebno su ranjivi mladi ljudi i ukrajinski državljani koji žive u inozemstvu. Lavrinovič je, prema navodima suda, pronađen u Telegram grupi za Ukrajince koji traže posao u Londonu. U početku je dobivao manje zadatke, poput lijepljenja plakata i grafita, a kasnije je navodno uključen u ozbiljnija kaznena djela.