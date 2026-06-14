Starmer se pohvalio velikom akcijom: Britanske snage zadale snažan udarac Kremlju

Britanske oružane snage presrele su tanker povezan s ruskom 'flotom u sjeni' u Engleskom kanalu tijekom operacije izvedene u ranim jutarnjim satima, objavio je britanski premijer Keir Starmer
London tvrdi da je riječ o novom udarcu mreži brodova kojima Moskva zaobilazi međunarodne sankcije i financira rat u Ukrajini.
Prema priopćenju britanskog Ministarstva obrane, operacija je trajala šest sati, a u njoj su sudjelovali pripadnici Kraljevskih marinaca, posebno obučeni službenici Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA) te zrakoplovi Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF).
Tijekom akcije ukrcali su se na tanker Smyrtos, koji će sada biti zadržan i pod nadzorom uz južnu obalu Engleske dok traje istraga, javlja BBC.
Šest sati akcije uz potporu ratnih brodova i zrakoplova
Operaciju su podržali zrakoplovi Pomorske zračne skupine, izviđački avion RAF-a P-8 te ratni brodovi HMS Sutherland i HMS Ledbury.
Britanski premijer Keir Starmer poručio je da je riječ o još jednom uspješnom potezu protiv ruskih interesa.
'Ta uspješna operacija predstavlja novi udarac Rusiji i podsjetnik svima koji financiraju Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dopustiti skrivanje', rekao je Starmer.
Sličnu poruku poslao je i britanski ministar obrane Dan Jarvis.
'Rusija se oslanja na svoju flotu iz sjene kako bi financirala sukob u Ukrajini, a ova intervencija predstavlja udarac Putinovu nezakonitom ratu', izjavio je.
Što je ruska 'flota u sjeni'?
Moskva već godinama koristi tzv. 'flotu u sjeni' – mrežu tankera s netransparentnim vlasničkim strukturama i često promijenjenim zastavama – kako bi zaobišla zapadne sankcije uvedene na izvoz ruske nafte.
Prema procjenama britanskog Ministarstva obrane, više od 700 plovila čini tu flotu, a ona je odgovorna za prijevoz oko 75 posto ruske nafte obuhvaćene sankcijama.
Britanske vlasti tvrde da ta mreža predstavlja ključni financijski oslonac Kremlja u nastavku rata protiv Ukrajine.
London pojačava pritisak na Moskvu
Ujedinjeno Kraljevstvo dosad je sankcioniralo više od 500 brodova povezanih s ruskom 'flotom u sjeni', nastojeći ograničiti prihode koje Moskva ostvaruje prodajom energenata.
Najnovija operacija u Engleskom kanalu pokazuje da London namjerava dodatno pojačati pritisak na ruske logističke mreže, posebice u europskim vodama.