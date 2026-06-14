Starmer se pohvalio velikom akcijom: Britanske snage zadale snažan udarac Kremlju

Tijekom akcije ukrcali su se na tanker Smyrtos , koji će sada biti zadržan i pod nadzorom uz južnu obalu Engleske dok traje istraga, javlja BBC .

Prema priopćenju britanskog Ministarstva obrane, operacija je trajala šest sati , a u njoj su sudjelovali pripadnici Kraljevskih marinaca, posebno obučeni službenici Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA) te zrakoplovi Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF).

London tvrdi da je riječ o novom udarcu mreži brodova kojima Moskva zaobilazi međunarodne sankcije i financira rat u Ukrajini.

ništa se više ne skriva

Šest sati akcije uz potporu ratnih brodova i zrakoplova

Operaciju su podržali zrakoplovi Pomorske zračne skupine, izviđački avion RAF-a P-8 te ratni brodovi HMS Sutherland i HMS Ledbury.

Britanski premijer Keir Starmer poručio je da je riječ o još jednom uspješnom potezu protiv ruskih interesa.

'Ta uspješna operacija predstavlja novi udarac Rusiji i podsjetnik svima koji financiraju Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dopustiti skrivanje', rekao je Starmer.

Sličnu poruku poslao je i britanski ministar obrane Dan Jarvis.

'Rusija se oslanja na svoju flotu iz sjene kako bi financirala sukob u Ukrajini, a ova intervencija predstavlja udarac Putinovu nezakonitom ratu', izjavio je.

Što je ruska 'flota u sjeni'?

Moskva već godinama koristi tzv. 'flotu u sjeni' – mrežu tankera s netransparentnim vlasničkim strukturama i često promijenjenim zastavama – kako bi zaobišla zapadne sankcije uvedene na izvoz ruske nafte.

Prema procjenama britanskog Ministarstva obrane, više od 700 plovila čini tu flotu, a ona je odgovorna za prijevoz oko 75 posto ruske nafte obuhvaćene sankcijama.

Britanske vlasti tvrde da ta mreža predstavlja ključni financijski oslonac Kremlja u nastavku rata protiv Ukrajine.

London pojačava pritisak na Moskvu

Ujedinjeno Kraljevstvo dosad je sankcioniralo više od 500 brodova povezanih s ruskom 'flotom u sjeni', nastojeći ograničiti prihode koje Moskva ostvaruje prodajom energenata.

Najnovija operacija u Engleskom kanalu pokazuje da London namjerava dodatno pojačati pritisak na ruske logističke mreže, posebice u europskim vodama.