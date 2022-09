Rat u Ukrajini zaustavio još jednu rusku prodaju naoružanja regionalnoj velesili u kritičnom trenutku, evo i detalja

Rat u Ukrajini zaustavio je još jednu rusku prodaju naoružanja, ovaj put vrijednu nešto više od pola milijarde dolara. Riječ je o prodaji 10 helikoptera za rano upozoravanje tipa Kamov Ka-31 najvećem kupcu ruskog naoružanja na svijetu, a koji je u proteklih pet godina od Moskve kupio oružje vrijedno 6,5 milijardi dolara. Tportal donosi više o suspendiranom ugovoru u za kupca kritičnom vremenu

Dužnosnici indijske ratne mornarice ocijenili su da obustava predstavlja korak nazad u modernizaciji vojske jer su helikopteri Ka-31 potrebni za prvi nosač zrakoplova domaće proizvodnje INS Vikrant, porinut prije nekoliko dana. Valja reći da je Indija u veljači ove godine, neposredno pred rusku invaziju na Ukrajinu, nabavila od Rusije protuzračne sustave S-400 te oni New Delhiju, uz spomenuti nosač aviona, predstavljaju ključno oružje strateškog odvraćanja u sporovima s Kinom i Pakistanom.

Indija je postala treći strani kupac sustava S-400 nakon Kine i Turske, što je izazvalo trenje između New Delhija i Washingtona te je zbog kupnje zaprijetio Indiji sankcijama. Iz istog razloga SAD je uveo sankcije Turskoj, isključene iz programa nabave američkih borbenih aviona F-35. Stoga je Indija pokušavala smanjiti ovisnost o ruskom oružju na tragu njezine multipolarne politike čiji je cilj strateška autonomija koja se ogleda i kroz ulaganje u domaće tehnologije što su iznjedrile i javnosti nedavno predstavljen nosač aviona.

Balansiranje između Moskve i Washingtona

New Delhi poslovično geopolitički balansira između Moskve i Washingtona. Indija nije osudila rusku invaziju na Ukrajinu, ali joj nije dala političku podršku, a to održavanje ravnoteže tumači se indijskom potrebom za naftom i plinom iz Rusije, ali i američkom podrškom u slučaju sukoba s Kinom. Indija ima čvrste veze s Rusijom još iz doba Hladnog rata, a obostrani interesi održavaju dobre odnose i danas. Indijci u nabavi oružja između SAD-a i Rusije prednost daju potonjoj velesili, a razlog je cijena njezinih sustava jer je znatno niža od one zapadne tehnike. Takva je situacija i s helikopterima Ka-31, jer koštaju znatno niže od zapadne konkurencije.

Indija je započela pregovore oko kupnje Ka-31 u svibnju 2019., ali se program nabave suočio s neumjerenim kašnjenjima zbog pandemije koronavirusa i nenajavljenim dodatnim troškovima proizvodnje tih letjelica. Razgovori o kupnji nastavljeni su u veljači ove godine nakon što su se pregovarači dogovorili o cijeni od 520 milijuna dolara za 10 helikoptera Ka-31, no pokušaj je naišao na još jednu prepreku kada se dužnosnici nisu mogli dogovoriti o valutnom odnosu rupije i rublja.