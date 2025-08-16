Ukrajinski saveznici u nedjelju razmatraju sigurnosna jamstva u okviru mirovnog sporazuma

Konzultacije će se održati dan prije putovanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Washington i nakon samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u petak na Aljasci.

"Predsjednik Republike sutra će u 15 sati zajedno s premijerom Starmerom i kancelarom Merzom predsjedati sastankom 'koalicije voljnih' putem videokonferencije, nakon sastanka koji je održan na Aljasci i prije putovanja predsjednika Zelenskog u Washington 18. kolovoza", objavila je palača.