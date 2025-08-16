KOALICIJA VOLJNIH

Ukrajinski saveznici u nedjelju razmatraju sigurnosna jamstva u okviru mirovnog sporazuma

V. Mo./Hina

16.08.2025 u 16:03

Emmanuel Macron, Keir Starmer i drugi saveznici s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim
Emmanuel Macron, Keir Starmer i drugi saveznici s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim Izvor: EPA / Autor: Darek Delmanowicz
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz okupit će u nedjelju putem videokonferencije zemlje iz "koalicije voljnih" kako bi pripremili sljedeće korake u mirovnim pregovorima o Ukrajini, objavila je u subotu Elizejska palača.

Konzultacije će se održati dan prije putovanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Washington i nakon samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina u petak na Aljasci.

"Predsjednik Republike sutra će u 15 sati zajedno s premijerom Starmerom i kancelarom Merzom predsjedati sastankom 'koalicije voljnih' putem videokonferencije, nakon sastanka koji je održan na Aljasci i prije putovanja predsjednika Zelenskog u Washington 18. kolovoza", objavila je palača.

Saveznici Ukrajine trebali bi raspraviti pitanje sigurnosnih jamstava koje bi se dale Kijevu u okviru mogućeg mirovnog sporazuma. Također bi trebali razmotriti što bi mogli biti okviri takvog sporazuma između Ukrajine i Rusije, kažu diplomati.

Nakon samita u petak s Putinom, Trump je dao do znanja da su njegovi napori sada usmjereni na izradu mirovnog sporazuma koji bi omogućio okončanje rata, bez prolaska kroz fazu primirja.

"Koalicija voljnih" okuplja većinu velikih europskih zemalja, EU, NATO i neeuropske zemlje kao što je Kanada.

