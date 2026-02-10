krš i lom u somaliji

Sreća u nesreći: Zrakoplov skliznuo s piste i završio u plićaku, svih 55 putnika neozlijeđeno

M. Šu.

10.02.2026 u 14:10

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Breaking Aviation News/X
Bionic
Reading

Svih 55 putnika i članova posade nekom je srećom bilo neozlijeđeno, nakon što je putnički zrakoplov nakon uzlijetanja iz zračne luke Aden Adde pao u more

Zrakoplov Fokker 50, kojim upravlja lokalna prijevoznička tvrtka StarSky, dojavio je da ima tehničkih problema ubrzo nakon polijetanja u Mogadišuu u Somaliji.

Vlasti su potvrdile da je zrakoplov dobio dozvolu za prisilno slijetanje, no prilikom slijetanja skliznuo je s piste, preletio liticu i završio na plaži, tj plićaku uz obalu.

'Spasilačke službe brzo su stigle na mjesto događaja, a svi putnici i posada evakuirani su bez težih ozlijeda', reako je jedan dužnosnik za Reuters.

Dužnosnici zračne luke rekli su kako je u tijeku istraga incidenta kako bi se utvrdilo zašto je zrakoplov skliznuo s piste.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
konferencija za medije

konferencija za medije

Tomašević dobio neobično pitanje o Milanoviću: 'Je li to rekao predsjednik?'
kadrovske promjene

kadrovske promjene

Rošada u Saboru: Piletić se vraća, evo tko odlazi
ima i AI komponentu

ima i AI komponentu

Moćni Eren: Turska predstavila novo streljivo dometa većeg od 100 kilometara

najpopularnije

Još vijesti