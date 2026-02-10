Sreća u nesreći: Zrakoplov skliznuo s piste i završio u plićaku, svih 55 putnika neozlijeđeno

Svih 55 putnika i članova posade nekom je srećom bilo neozlijeđeno, nakon što je putnički zrakoplov nakon uzlijetanja iz zračne luke Aden Adde pao u more
Zrakoplov Fokker 50, kojim upravlja lokalna prijevoznička tvrtka StarSky, dojavio je da ima tehničkih problema ubrzo nakon polijetanja u Mogadišuu u Somaliji.
Vlasti su potvrdile da je zrakoplov dobio dozvolu za prisilno slijetanje, no prilikom slijetanja skliznuo je s piste, preletio liticu i završio na plaži, tj plićaku uz obalu.
'Spasilačke službe brzo su stigle na mjesto događaja, a svi putnici i posada evakuirani su bez težih ozlijeda', reako je jedan dužnosnik za Reuters.
Dužnosnici zračne luke rekli su kako je u tijeku istraga incidenta kako bi se utvrdilo zašto je zrakoplov skliznuo s piste.