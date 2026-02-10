Sreća u nesreći: Zrakoplov skliznuo s piste i završio u plićaku, svih 55 putnika neozlijeđeno

Svih 55 putnika i članova posade nekom je srećom bilo neozlijeđeno, nakon što je putnički zrakoplov nakon uzlijetanja iz zračne luke Aden Adde pao u more

Zrakoplov Fokker 50, kojim upravlja lokalna prijevoznička tvrtka StarSky, dojavio je da ima tehničkih problema ubrzo nakon polijetanja u Mogadišuu u Somaliji. Vlasti su potvrdile da je zrakoplov dobio dozvolu za prisilno slijetanje, no prilikom slijetanja skliznuo je s piste, preletio liticu i završio na plaži, tj plićaku uz obalu.

🚨WATCH: A passenger aircraft makes an emergency landing on a beach in Mogadishu shortly after departing Aden Adde International Airport in Somalia.



All 50 people onboard were evacuated safely.

'Spasilačke službe brzo su stigle na mjesto događaja, a svi putnici i posada evakuirani su bez težih ozlijeda', reako je jedan dužnosnik za Reuters.

Additional footage shows passengers safely disembarking from the plane that crash-landed on a Mogadishu beach. All 50 people on board were evacuated safely.