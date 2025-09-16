kovao zavjeru

Rumunjski tužitelji tvrde da imaju dokaze protiv Georgescua, traže da mu se sudi

I.V./Hina

16.09.2025 u 18:26

Călin Georgescu
Călin Georgescu Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
Rumunjski tužitelji u utorak su uputili na suđenje Calina Georgescua, proruskog desničarskog kandidata i favorita na prošlogodišnjim poništenim predsjedničkim izborima, pod optužnicom za pokušaj podrivanja nacionalne sigurnosti

Članica EU-a i NATO-a, Rumunjska je u prosincu prošle godine poništila predsjedničke izbore zbog sumnje u miješanje Rusije u prilog Georgescuu, snažnom kritičaru EU-a, NATO-a i zapadne potpore Ukrajini. Georgescu je pobijedio u prvom krugu predsjedničkih izbora s 23 posto glasova.

Tužitelji su u utorak izjavili da dokazi pokazuju da je nakon poništenja izbora kovao zavjeru s Horatiuom Potrom, bivšim vojnikom Francuske legije stranaca, kako bi organizirali nasilne prosvjede. Nije jasno kada će suđenje početi.

Izbori su ponovljeni u svbnju ove godine, a pobjedio je proeuropski centrist Nicusor Dan. Georgescuu je bilo zabranjena kandidatura na ponovljenim izborima i protiv njega je pokrenuta istraga u dva slučaja.

Georgescu je pod kaznenom istragom po šest točaka, uključujući članstvo u fašističkoj organizaciji i davanje lažnih informacija o financiranju kampanje. Negira bilo kakvu krivnju.

Uz Georgescua, tužitelji su u utorak podigli optužnicu protiv još 21 osobe u tom slučaju, uključujući Potru, plaćenika koji je prethodno radio kao vojni izvođač radova u Demokratskoj Republici Kongo.

Tužitelji su u izjavi rekli da je Potra nakon tajnog sastanka s Georgescuom formirao "paravojnu skupinu od 21 osobe koja je odlučila otputovati u glavni grad Bukurešt gdje... bi izazvala prosvjede s ciljem privlačenja široke podrške stanovništva protiv institucija vladavine prava".

Glavni tužitelj Alex Florenta rekao je novinarima da su kriminalističke istrage otkrile obrazac hibridnih napada na Rumunjsku tijekom protekle godine, uključujući kibernetičke napade, javne događaje i online dezinformacije, s ciljem utjecaja na birače i slabljenja državnih institucija.

