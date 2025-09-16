Rumunjski tužitelji tvrde da imaju dokaze protiv Georgescua, traže da mu se sudi

Članica EU-a i NATO-a, Rumunjska je u prosincu prošle godine poništila predsjedničke izbore zbog sumnje u miješanje Rusije u prilog Georgescuu, snažnom kritičaru EU-a, NATO-a i zapadne potpore Ukrajini. Georgescu je pobijedio u prvom krugu predsjedničkih izbora s 23 posto glasova.

Tužitelji su u utorak izjavili da dokazi pokazuju da je nakon poništenja izbora kovao zavjeru s Horatiuom Potrom, bivšim vojnikom Francuske legije stranaca, kako bi organizirali nasilne prosvjede. Nije jasno kada će suđenje početi.

Izbori su ponovljeni u svbnju ove godine, a pobjedio je proeuropski centrist Nicusor Dan. Georgescuu je bilo zabranjena kandidatura na ponovljenim izborima i protiv njega je pokrenuta istraga u dva slučaja.