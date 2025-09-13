Dvije zemlje digle lovce zbog ruskih dronova: U Poljskoj zatvoren i civilni aerodrom

Prijetnja napadima dronovima također je potaknula Poljsku da rasporedi poljske i savezničke zrakoplove i u subotu privremeno zatvori zračnu luku u istočnom gradu Lublinu, tri dana nakon što je oborila ruske dronove u svom zračnom prostoru uz podršku zrakoplova svojih saveznika u NATO-u.

Na teritorij Rumunjske, države Europske unije i NATO-a koja dijeli granicu od 650 kilometara s Ukrajinom, više puta su pali fragmenti ruskih dronova kotkako je Rusija počela ratovati protiv njezina susjeda.

U subotu je podigla dva borbena zrakoplova F-16 i upozorila građane u jugoistočnoj pokrajini Tulcea u blizini Dunava i ukrajinske granice da se sklone, priopćilo je ministarstvo obrane.