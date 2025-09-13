PRIJETNJA NAPADIMA

Dvije zemlje digle lovce zbog ruskih dronova: U Poljskoj zatvoren i civilni aerodrom

B. S. / Hina

13.09.2025 u 20:23

Rumunjska je u subotu podigla borbene zrakoplove kada je dron narušio zračni prostor te zemlje tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice, priopćilo je rumunjsko ministarstvo obrane.

Prijetnja napadima dronovima također je potaknula Poljsku da rasporedi poljske i savezničke zrakoplove i u subotu privremeno zatvori zračnu luku u istočnom gradu Lublinu, tri dana nakon što je oborila ruske dronove u svom zračnom prostoru uz podršku zrakoplova svojih saveznika u NATO-u.

Na teritorij Rumunjske, države Europske unije i NATO-a koja dijeli granicu od 650 kilometara s Ukrajinom, više puta su pali fragmenti ruskih dronova kotkako je Rusija počela ratovati protiv njezina susjeda.

U subotu je podigla dva borbena zrakoplova F-16 i upozorila građane u jugoistočnoj pokrajini Tulcea u blizini Dunava i ukrajinske granice da se sklone, priopćilo je ministarstvo obrane.

Potraga za ruskim dronovima u Poljskoj
Potraga za ruskim dronovima u Poljskoj Izvor: EPA / Autor: WOJTEK JARGILO

Mionistarstvo dodaje se da su mlažnjaci otkrili dron u nacionalnom zračnom prostoru i pratili ga sve dok nije nestao s radara 20 km jugozapadno od sela Chilia Veche.

"Dron nije letio iznad naseljenih područja i nije predstavljao neposrednu opasnost za stanovništvo", navodi se u izjavi.

NATO je u petak najavio planove za jačanje obrane istočnog boka Europe, nakon što je Poljska oborila dronove koji su narušili njen zračni prostor.

Rumunjski zastupnici su ranije ove godine odobrili zakon koji vojsci omogućuje obaranje dronova koji naruše rumunjski zračni prostor tijekom mirnodopskog razdoblja, na temelju razine prijetnje i rizika za ljudske živote i imovinu, ali zakon još nema odobrena pravila provedbe.

