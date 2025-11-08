Rodrigo Paz prisegnuo kao bolivijski predsjednik, obećao 'kapitalizam za sve'

'Bog, obitelj i domovina, da, prisežem', rekao je 58-godišnjak tijekom polaganja prisege. 'Ovo je nova Bolivija , koja se otvara svijetu.' Paz je pobijedio u prošlomjesečnom drugom krugu izbora protiv konzervativca Jorgea Quiroge, koji kao predsjednik služio od 2001. do 2002. godine.

Predsjedniku na odlasku, Evu Moralesu, istaknutoj ličnosti latinoameričke ljevice, ustavom je zabranjena ponovna kandidatura. Paz nasljeđuje velike izazove, uključujući i duboku gospodarsku krizu obilježenu visokom inflacijom, nestašicom nafte i hrane i akutnim nedostatkom lijekova.

Bolivija, kontinentalna zemlja koja broji oko 12 milijuna stanovnika, jedna je od najsiromašnijih južnoameričkih nacija. Na inauguraciji, kojoj su prisustvovali neki južnoamerički čelnici, uključujući i argentinskog predsjednika Javiera Mileija i čileanskog predsjednika Gabriela Borica, Paz je obećao politiku 'kapitalizma za sve'.

Iznio je planove za postupni prijelaz na tržišno gospodarstvo, ciljane rezove subvencija i poboljšanje vanjsko-političkih odnosa. U tom kontekstu, već je u subotu najavio, zajedno sa zamjenikom američkog državnog tajnika Christopherom Landauom, da će Bolivija i SAD obnoviti diplomatske odnose na veleposlaničkoj razini, koji su prekinuti od 2008.