Vučić majci poginulog mladića: 'Spreman sam razgovarati, ali pod jednim uvjetom'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas Dijani Hrki, majci poginulog mladića Stefana u tragediji u Novom Sadu, da je spreman razgovarati s njom i da mu je savjest čista. Hrka već sedam dana štrajka glađu ispred Skupštine Srbije u Beogradu
Vučić je istaknuo da je spreman primiti Dijanu Hrku 'uvijek i u svakom trenutku' te da je voljan posjetiti, ali pod uvjetom da razgovor protekne bez političkih pritisaka i incidenata.
'Spreman sam razgovarati, saslušati i pomoći ako mogu, ali taj razgovor ne može biti politička predstava u kojoj će ih okružiti 500 ljudi i pokušati izazvati sukobe', rekao je predsjednik Srbije, prenosi N1.
Vučić je ustvrdio da 'razumije bol majke koja je izgubila dijete', ali ju je zamolio da prekine štrajk glađu. 'Nitko ne smije riskirati svoje zdravlje. Ako želi doći u Predsjedništvo, primit ću je bez obzira na raspored', izjavio je Vučić, dodajući da mu je 'savjest čista' jer je, kako kaže, 'zemlju vodio u najtežim trenucima i očuvao stabilnost više od 14 godina'.
Vučić je potvrdio i da je posjetio obitelj Firić u Novom Sadu – majku koja je izgubila kćeri Saru i Valentinu u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici. 'U taj posjet nisam vodio kamere, niti je sniman mobitelom', rekao je, dodajući da je vijest o posjetu procurila jer su je 'proširili blokaderski zborovi'.