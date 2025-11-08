Vučić majci poginulog mladića: 'Spreman sam razgovarati, ali pod jednim uvjetom'

Vučić je istaknuo da je spreman primiti Dijanu Hrku 'uvijek i u svakom trenutku' te da je voljan posjetiti, ali pod uvjetom da razgovor protekne bez političkih pritisaka i incidenata.

'Spreman sam razgovarati, saslušati i pomoći ako mogu, ali taj razgovor ne može biti politička predstava u kojoj će ih okružiti 500 ljudi i pokušati izazvati sukobe', rekao je predsjednik Srbije, prenosi N1.