Novi sustav na granicama već šteka: Ljeto bi moglo donijeti potpuni kaos

Stručnjaci upozoravaju da će novi europski sustav granične kontrole EES uzrokovati duga čekanja u zračnim lukama. Istodobno, sve više država uvodi stroge digitalne procedure koje putnicima nameću dodatne birokratske prepreke
Avioputnici koji planiraju ljetni odmor mogli bi se suočiti s neugodnim iznenađenjem – višesatnim čekanjem na graničnoj kontroli. Već ovog ljeta, osobito u srpnju i kolovozu, na brojnim europskim aerodromima prijete čekanja i do četiri sata.
Na to su u zajedničkom pismu europskom povjereniku za unutarnje poslove Magnusu Brunneru upozorile tri velike udruge: Međunarodno vijeće zračnih luka (ACI), europsko udruženje avioprijevoznika Airlines for Europe (A4E) te Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IATA).
Problemi su povezani s uvođenjem novog sustava kontrole ulaska u Schengen – Entry/Exit System (EES).
Kako funkcionira novi sustav EES?
Šengenski sustav ulaska/izlaska (EES) pokrenut je u listopadu prošle godine te se postupno uvodi u državama članicama Europske unije. Cilj mu je automatski registrirati sve putnike koji u EU dolaze iz trećih zemalja i time zamijeniti dosadašnje ručno pečatiranje putovnica.
Postupak izgleda ovako: Putnik dolazi do samoposlužnog kioska, uređaj očitava biometrijsku putovnicu, snima se fotografija lica, uzimaju se otisci prstiju, sustav uspoređuje podatke i, ako je sve u redu, odobrava ulazak.
Plan je da EES u svim državama članicama bude u potpunosti operativan do travnja. No, praksa pokazuje da provedba nije jednako uspješna posvuda.
Tehnički problemi i manjak osoblja
Iz drugih zemalja već stižu informacije o dugim redovima i tehničkim poteškoćama. Jost Lammers, direktor zračne luke u Münchenu i predsjednik ACI-ja, upozorava da se sustav uvodi u razdoblju slabijeg prometa te da pravi izazovi tek dolaze s ljetnom sezonom, piše Handelsblatt.
München trenutačno obrađuje 60 do 70 posto pogođenih putnika putem EES-a, no druge zemlje zaostaju. Razlozi su tehničke poteškoće, nedostatak graničnih službenika, ali i rijetka upotreba aplikacije 'Travel to Europe'.
Aplikaciju je razvila agencija Frontex kako bi putnici dio procesa mogli obaviti unaprijed, ali trenutačno je koristi samo Švedska.
Lammers smatra da je pojačana sigurnost nužna, ali upozorava da se digitalni potencijal mora bolje iskoristiti. Predlaže da Europska komisija privremeno uvede fleksibilnija pravila, primjerice da se u određenim razdobljima odustane od biometrijskog prikupljanja podataka kako bi se smanjile gužve.
Globalni trend digitalne kontrole putnika
EES je dio šireg globalnog trenda. Sve više država uvodi obvezne digitalne registracije prije samog putovanja.
Za putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo uskoro će biti obvezan tzv. ETA postupak – elektronička autorizacija koju putnici moraju zatražiti putem aplikacije ili interneta prije dolaska.
Slično već godinama funkcionira američki ESTA sustav, koji bi, prema najavama, od ljeta mogao postati još stroži i zahtijevati znatno opsežniji upitnik.
I Europska unija planira uvođenje vlastitog sustava prethodne autorizacije – ETIAS – koji bi trebao zaživjeti od listopada.
Nova pravila posebno pogađaju poslovne putnike. Prema podacima pružatelja usluga poslovnih putovanja Perk, 13 posto njemačkih poslovnih putnika prošle je godine prijavilo poteškoće povezane s vizama, u odnosu na devet posto godinu ranije.
Procjenjuje se da otkazana ili prekinuta poslovna putovanja u Njemačkoj godišnje uzrokuju troškove od oko 1,3 milijarde eura.