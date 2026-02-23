Novi sustav na granicama već šteka: Ljeto bi moglo donijeti potpuni kaos

Stručnjaci upozoravaju da će novi europski sustav granične kontrole EES uzrokovati duga čekanja u zračnim lukama. Istodobno, sve više država uvodi stroge digitalne procedure koje putnicima nameću dodatne birokratske prepreke

Avioputnici koji planiraju ljetni odmor mogli bi se suočiti s neugodnim iznenađenjem – višesatnim čekanjem na graničnoj kontroli. Već ovog ljeta, osobito u srpnju i kolovozu, na brojnim europskim aerodromima prijete čekanja i do četiri sata. Na to su u zajedničkom pismu europskom povjereniku za unutarnje poslove Magnusu Brunneru upozorile tri velike udruge: Međunarodno vijeće zračnih luka (ACI), europsko udruženje avioprijevoznika Airlines for Europe (A4E) te Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IATA). Problemi su povezani s uvođenjem novog sustava kontrole ulaska u Schengen – Entry/Exit System (EES).

Kako funkcionira novi sustav EES? Šengenski sustav ulaska/izlaska (EES) pokrenut je u listopadu prošle godine te se postupno uvodi u državama članicama Europske unije. Cilj mu je automatski registrirati sve putnike koji u EU dolaze iz trećih zemalja i time zamijeniti dosadašnje ručno pečatiranje putovnica. Postupak izgleda ovako: Putnik dolazi do samoposlužnog kioska, uređaj očitava biometrijsku putovnicu, snima se fotografija lica, uzimaju se otisci prstiju, sustav uspoređuje podatke i, ako je sve u redu, odobrava ulazak. Plan je da EES u svim državama članicama bude u potpunosti operativan do travnja. No, praksa pokazuje da provedba nije jednako uspješna posvuda. Tehnički problemi i manjak osoblja Iz drugih zemalja već stižu informacije o dugim redovima i tehničkim poteškoćama. Jost Lammers, direktor zračne luke u Münchenu i predsjednik ACI-ja, upozorava da se sustav uvodi u razdoblju slabijeg prometa te da pravi izazovi tek dolaze s ljetnom sezonom, piše Handelsblatt.