Sutkinja trajno blokirala objavu izvješća o Trumpovom zadržavanju dokumenata

Sutkinja Aileen Cannon presudila je u ponedjeljak da bi 'otkrivanje nejavnih dokumenata bilo suprotno temeljnim načelima pravičnosti i pravde', napominjući da 'bivši optuženici u ovom slučaju i dalje uživaju presumpciju nevinosti '.

Nakon što je Donald Trump osvojio drugi mandat u studenom 2024., Jack Smith obustavio je dva savezna postupk a koja je vodio protiv njega, jedan zbog nezakonitih pokušaja poništavanja rezultata izbora 2020., a drugi zbog povjerljivih dokumenata, u skladu s praksom ministarstva pravosuđa da se ne procesuira aktualni predsjednik.

'Sud ima poteškoća s pronalaženjem slučaja u kojem je bivši posebni savjetnik objavio izvješće nakon pokretanja kaznenog postupka koji nije rezultirao osuđujućom presudom', dodala je sutkinja koju je Trump imenovao u svom prvom predsjedničkom mandatu.

Donald Trump optužen je u ovom slučaju da je čuvao povjerljive dokumente u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi nakon što je napustio Bijelu kuću u siječnju 2021. i da je opstruirao napore da se oni pronađu. Republikanski milijarder poriče te optužbe.

Prije godinu dana, u svom završnom izvješću o slučaju miješanja u izbore, Jack Smith je rekao da je uvjeren da bi Trump bio osuđen da 'nije osvojio izbore i da se nije vratio na predsjedničku dužnost'.