Razoreni grad: U tornadu u Brazilu najmanje šestero mrtvih, ozlijeđeno 750 ljudi

L. Š. / Hina

08.11.2025 u 22:29

Posljedice tornada u Brazilu
Posljedice tornada u Brazilu Izvor: EPA / Autor: Parana State Fire Department HANDOUT
Vlasti su u subotu objavile da je najmanje šest ljudi poginulo, a 750 ozlijeđeno u tornadu koji je opustošio grad na jugu Brazila, uzrokujući neviđeno razaranje na tom području, oko 300 kilometara udaljenom od poznatih slapova Iguazu

U samo nekoliko minuta, tornado je u petak u Rio Bonito do Iguaçu, gradu s 14.000 stanovnika u saveznoj državi Paraná, prevrtao automobile i uništio cijele kuće. Prema najnovijim podacima regionalnih vlasti, šest osoba je poginulo.

Vatrogasci i spasilačke službe iz nekoliko susjednih općina izvijestili su da je 750 ozlijeđenih, od kojih je devet u teškom stanju. Ta je vremenska nepogoda pogodila zemlju neposredno prije otvaranja klimatske konferencije COP30 u ponedjeljak u Belému, u sjevernom Brazilu.

Vlada savezne države Paraná proglasila je izvanredno stanje u Rio Bonito do Iguaçu. 'Želim izraziti iskrenu sućut svim obiteljima koje su izgubile voljene osobe u tornadu', napisao je brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva na X-u.

