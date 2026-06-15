Rinčić srdačno dočekala premijera u Rijeci: 'Dolazak partnera'

Rinčić je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Rijeke u povodu Dana sv. Vida, zaštitnika grada, rekla da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu - čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću.

Upitala se kako je došlo do toga. "Možda su nas jednostavno predugo uvjeravali da je jedna strana prava, a druga kriva. Za nas, koji smo dublje zavirili u gradske poslove i probleme, stvari se uopće ne čine tako jednostavnima", istaknula je.

"Odlučili smo reći 'Car je gol' svima koji u medijima i na društvenim mreža uporno zagovaraju povratak na staro. Deseci tisuća Riječana na izborima su se odlučili za promjene, a kad smo preuzeli upravljanje gradom, zatekli smo grad koji tone, demografski, gospodarski i duhovno".