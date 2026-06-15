'RUKA UTJECAJA I FONDOVA'

Rinčić srdačno dočekala premijera u Rijeci: 'Dolazak partnera'

I.K./Hina

15.06.2026 u 15:54

Andrej Plenković i Iva Rinčić
Andrej Plenković i Iva Rinčić Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
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Riječka gradonačelnica Iva Rinčić ustvrdila je u ponedjeljak da dolazak premijera Andreja Plenkovića na svečanost u povodu Dana grada Rijeke znači dolazak partnera koji ne traži da se Rijeka odrekne političke nezavisnosti, već pruža ruku moći, utjecaja, odgovornosti i fondova.

Rinčić je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Rijeke u povodu Dana sv. Vida, zaštitnika grada, rekla da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu - čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću.

Upitala se kako je došlo do toga. "Možda su nas jednostavno predugo uvjeravali da je jedna strana prava, a druga kriva. Za nas, koji smo dublje zavirili u gradske poslove i probleme, stvari se uopće ne čine tako jednostavnima", istaknula je.

"Odlučili smo reći 'Car je gol' svima koji u medijima i na društvenim mreža uporno zagovaraju povratak na staro. Deseci tisuća Riječana na izborima su se odlučili za promjene, a kad smo preuzeli upravljanje gradom, zatekli smo grad koji tone, demografski, gospodarski i duhovno".

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Poručujem im da se Rijeka razvijala samo kad je održavala partnerske odnose s državom, a mi želimo u partnerstvu s državom izgraditi Palaču pravde, dovršiti preseljenje KBC-a, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove, dodala je.

Premijer Plenković nabrojio je niz projekata na širem području Rijeke, poput gradnje ceste D-403 do kontejnerskog terminala, nastavka gradnje autoceste od Križišća prema Selcu i potom do Žute Lokve, ubrzanja priprema za gradnju nizinske pruge, autoceste do tunela Učka, gradnje bolnice za ženu i dijete...

Istaknuo je kako je u tijeku ciklus investiranja 3,3 milijarde eura u sustav obrazovanja i pozvao Rijeku da se što više uključi u taj proces dodavši da je Vlada otvorena za suradnju i želi nastaviti razvijati sve projekte.

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL

Potvrdio je spremnost da država sudjeluje u gradnji novog stadiona na Kantridi, po modelu stadiona Maksimir i Poljud, te najavio da će i riječki stadion imati nacionalni status.

Nagrada grada Rijeke za životno djelo dodijeljena je posmrtno Jasni Arrigoni za cjelovitu podršku darovitoj djeci, roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima.

Godišnje nagrade Grada Rijeke dobili su Asja Brusić za izniman doprinos u promociji volonterstva iz područja kulture i umjetnosti, brodomaketar Roland Vlahović, Damir Tulić i Mario Pintarić, autori monografije o katedrali sv. Vida, osnivači i voditelji muzeja računala Peek&Poke Svetozar Nilović i Davor Pasarić, Biciklistički klub Rijeka, Vera Štimac za očuvanje autohtonog sušačkog čakavskog govora i Umjetnička organizacija Kolektiv Igralke.

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